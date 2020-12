“No sé mucho de solfeo, pero tengo pasión y amor por la música”

Javi, somos de la misma edad. Así que la canción con la que te diste a conocer en el mundo del a música, la he oído un montón de veces (Y cuanto más acelero). ¿Qué les dirías a la nueva generación de jóvenes de ese tema? ¿Crees que ahora encajaría?

En primer lugar, os agradezco que le deis alas un poquito a mi música.

Y bueno, no sé si encajaría, pero les diría sobre este tema que está incluido en mi primer disco, creado por José Antonio Benítez, un gran compositor con una facilidad tremenda para hacer canciones . Y digamos que fue la que más se movió, la que más éxito tuvo. Y bueno, es un tema que yo defendí lo mejor que pude y supe. Tuvo un éxito tremendo que hoy en día tiene mucha diferencia con la manera de sentir que tiene uno musicalmente, pero fue con lo que me metí en esto tan bonito de la música, y de ahí pude derivar y conocer a otros músicos, aprender... y bueno, hoy en día seguimos aprendiendo.

¿De qué manera has evolucionado como artista? Porque llevas ya veinte años en esto...

Creo que de una manera muy natural. Te vas juntando con un músico que te toca una cosa y aprendes de ella; empecé a tocar un poco la guitarra para defenderme, para sacar acordes, componer temas, aprendí de oído, de

ver, de fijarme en la gente. Tampoco soy un músico que sepa mucho de solfeo, pero sí que de oído pude aprender a tocar la guitarra (mi fiel compañera a la hora de componer los temas, para en medio de una juerga pegarte media rumba y que puedas bailar y en los conciertos me la cuelgo en algún temita), pero tampoco soy un gran guitarrista, me vale lo justo para componer. Eso sí, espero seguir aprendiendo.

Decías que de solfeo no sabes mucho, pero que oído sí tienes. Yo valoro mucho la pasión que le pone un artista a su música Uno puede tener muchos conocimientos , pero transmitir cero sentimiento...

Oído sí tengo y, sobre todo, lo que tú has dicho: pasión y amor por la música, y ganas de disfrutarla. Y eso creo que es lo que hacemos al final todos los músicos: dejarte llevar en un momento dado por la inspiración a la hora de crear, de conectar con tu público en un directo...

¿Qué precio hay que pagar para ser ‘libre’ en la música?

No creo que haya que pagar ningún precio, pero sí uno tiene que querer ser libre a la hora de crear. De todas maneras, ninguno somos del todo libres, aunque siempre procuro sentirme así cuando voy a crear. No me centro en componer un tema que tenga éxito, o un reggae porque es lo que mejor me ha funcionado desde el disco Sin pedigrí. Simplemente, me siento a dejarme fluir y a lo que me va gustando le voy dando forma.

Así procuro sentirme un poco libre y sin ataduras.

Y ahora nuevo single: Raíces de libertad. ¿Una declaración de intenciones?

Todos los temas de este disco estaban compuestos antes de que comenzara este mal sueño de la pandemia. Y sí que muchos me han dicho que parece como que tienen que ver con ello. Pues ha sido casualidad. Raíces de libertad son unos tanguillos flamencos que en cuanto a la instrumentación que llevan y el arreglo nos lo hemos querido llevar a lo roquero, que también nos encanta, incluso con tonos celtas que le dan el violín y la flauta.

El tema surgió de una improvisación en un ensayo para la gira anterior. En cuanto a la letra, que es de mi hermano, Raúl Cantero –un genio como músico y compositor–, cuando me la mandó, flipé. Y yo lo que digo cuando la escucho es ¡cómo la naturaleza está brotando (el verde, el mar)!, y sentir que a pesar de las adversidades, uno siga luchando por caminar y por sentirse lo más libre que se pueda.

¿A qué aspiras el próximo año, ya que en este 2020 tuviste que suspender la gira?

Lo que más me gustaría es volver a la normalidad de los conciertos, volver a tocar es de lo que más ganas tengo y lo que más me ha faltado. Con todo esto, lo que más he echado de menos es el contacto con mi gente, mi público y la música en directo, que es lo que más amo.

¿Te gustaría venir en el Xacobeo 2021?

¡Cómo no me va a gustar! Ojalá que sí.

¿Te has exigido más a ti mismo por ser hijo del Fary? Te lo pregunto porque en alguna entrevista has comentado que cuando falleció tu padre no quisiste sacar disco por temor a que la gente dijera que te aprovecharas de la situación. Pero tú tenías derecho a seguir con tu vida...

Además de no querer sacar el disco inmediatamente y por lo que me has comentado de la gente, el estado de ánimo no era muy bueno. Para mí, hasta ahora, perder a mi padre ha sido el golpe más duro de mi vida. Así que esperamos, luego movimos el disco por varias compañías, pero no se llegó a un acuerdo, pasó el tiempo... Y bueno, al final decidí sacar ese disco por mi cuenta, con mi pequeña compañía.

Además, Juan Serrano, un guitarrista que iba tocando con mi padre y que nos acompañó en la gira Sin pedrigrí, y que sigue viniendo con nosotros, escuchó el disco y me dijo: “Esto lo tienes que sacar, tienes aquí temas guapísimos, es un discazo”. Él me dio el último empujón para tirarme a la piscina, estuviera llena o vacía, porque el conocimiento de la música que podamos tener, vale, pero lo que gira alrededor del negocio era totalmente desconocido para nosotros. Y tiramos pa’lante.

Hoy estoy contento de haberlo hecho porque me he llevado muchas satisfacciones a partir de ese disco, y empecé a mostrar lo que siento musicalmente. Y mi hermano Raúl, que tuvo mucho que ver en el cambio mío. De ahí salió todo.

Vienes a Galicia, una tierra que quería mucho a tu padre, el Fary. ¿Cómo te ha tratado el público gallego?

Sí que lo querían mucho.

Voy a estar en Bamboleo (TVG). Y siento mucha, mucha conexión con el público de Galicia. Han sido muchos los conciertos que hice por allí, con el disco Sin pedigrí, con tintes muy flamencos, porque está en mis raíces. Pero así como me gusta Camarón o Bob Marley, me gusta Stevie Wonder o Jimmy Hendrix. O sea, que soy un investigador. Y todo lo que siento, me sale naturalmente.

Javi, si tuvieras que definirte, qué dirías de ti.

(Risas) Yo soy un rumbero bandolero con patillas de jilguero que intenta ir por la vida alegrando los corazones con sus canciones, nada más.

