¡No tiren de la cadena, por favor!

El título me lo han sugerido. Me encontraba espeso y no atinaba con nada que me conquistara lo suficiente para brindarles en este espacio. Las musas no siempre están disponibles cuando se las requiere, pero su ausencia se suple con oficio y trabajo. Ya ven, hasta para divagar y desbarrar hay que esforzarse, que eso de dejar que la mente fluya y las ideas aparezcan por arte de birlibirloque es una auténtica falacia. Bueno, seguro que a los genios les ocurre, pero la mayoría nos cuesta sudor y lágrimas lograr algo medianamente coherente. Si además es actual, entretenido y divertido o informativo, pues miel sobre hojuelas. A lo que iba inicialmente: ¿Les gusta la foto? A mí me encanta.