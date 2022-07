Nouvelle Vague impregnan de bossa nova los clásicos de la “new wave” en el Jazz ao Norte de Ferrol

Manuel García Solano. ADG. Ferrol. El original proyecto iniciado por Marc Collin y Olivier Libaux, fallecido el pasado año, recaló por primera vez en Galicia y sirvió para poner el broche de oro al festival Jazz ao Norte, en el que se dieron cita en Ferrol Chano Domínguez y Hanna Williams & The Affirmations en las jornadas previas.

Aunque ha habido ejemplos previos de músicos que han decidido adaptar temas ajenos a la música brasileña a los ritmos de la bossa nova, los franceses Nouvelle Vague toman como materia prima piezas del punk y de la new wave que poco podían imaginar sus autores que acabarían mecidas por unos sonidos y arreglos tan cálidos y sofisticados. No deja de ser curioso y rompedor escuchar “Too drunk too fuck” de Dead Kennedys o “The guns of Brixton” de The Clash tan alejadas de su concepción original.

Esa transformación estilística, plasmada en varios álbumes de culto, no pierde ni un ápice con su trasvase al directo, que iniciaron en Ferrol con “Fade to grey”, un clásico del synthpop de Visage. Con ese tamiz latino fueron evocando a Generation X, XTC, The Undertones y Talking Heads, sin olvidar una de sus versiones más populares, “Ever fallen in love (with somebody you shouldn’t’ve)” de The Buzzcocks. Sobre un perfecto colchón sonoro con guitarra, teclados y percusión brillaron las voces de las espectaculares Melanie Pain y Elodie Frege, la reina de la fiesta, incansable con sus bailes y a la hora de animar al público. Por la coctelera de Nouvelle Vague, que incluyó la cándida “La pluie et le beau temps”, también se filtraron temas ilustres de Depeche Mode, Echo & The Bunnymen, Psychedelic Furs y “Love will tear us apart” de Joy Division, con el que cerraron inicialmente su actuación. Aunque hubo extras, entre ellos “Don’t go” de Yazoo, que redondearon una actuación para enmarcar y que tuvo un escenario inusual, la explanada del Arsenal Militar departamental, junto al edificio Balandra.

Los más inquietos aún tuvieron tiempo de acercarse al puerto, a escasos metros, para proseguir la noche y disfrutar con la presencia de Ricardo Chirinos, alma mater de Pistones, reclamo de un evento, el “Sons de Curuxeiras” que se cierra hoy con la presencia de Pancho Varona, ligado desde hace décadas a Joaquín Sabina como guitarrista y compositor de muchas de sus canciones.