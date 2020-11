Nova exposición do CCG sobre a relación de Alfonso X e Galicia

Ourense. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, participou tamén onte na presentación, por vía telemática, da exposición Alfonso X e Galicia, que conmemorará o 800º aniversario do nacemento do rei Sabio, un proxecto “sobre un dos persoeiros clave da historia de Galicia no que destacou a súa capacidade intelectual”.

O presidente do goberno provincial dixo que a cultura “non se detén a pesares dos tempos de pandemia, e a proba e que seguimos fortalecendo lazos de colaboración entre administracións e institucións como o Consello da Cultura Galega nun proxecto como este sobre Afonso X, que será exhibido no Centro Cultural Marcos Valcárcel, un persoeiro que con 11 anos estaba en Maceda aprendendo galego, a nosa lingua, nese Castelo de Maceda onde naceu Xan de Novoa, o gran navegante”.

Baltar salientou que homenaxear a un rei como Afonso X, que asombrou coa súa capacidade intelectual e a súa obra literaria, científica, histórica e xurídica, e por suposto coas Cantigas de Santa María, é toda unha honra”, e engadiu que con esta exposición “iniciamos unha senda de colaboración que no futuro seguirá para desenvolver proxectos como este, que afonda na nosa autoidentificación, na nosa identidade, para presumir do que somos, un gran pobo, que segue con atención os alicerces da súa cultura e da súa pegada histórica”.

Alnso X é recoñecido pola obra literaria, científica, histórica e xurídica realizada polo seu escritorio real. Realizou unha inxente obra literaria que inicia en boa medida a prosa en castelán. Escribiu as Cantigas de Santa María e outros versos e realizou así unha gran achega á lingua culta do momento na corte do reino, o galaicoportugués, que polo seu nobre autor perdurounos. ECG