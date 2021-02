Nova inxección de 23 millóns para reactivar a cultura galega

··· O Goberno galego está levando a cabo desde o inicio deste ano unha serie de accións non previstas no plan inicial “froito da proximidade e o diálogo cos sectores culturais”, expresou. Trátase, por exemplo, da recente publicación de axudas ás salas de concertos ou o compromiso de asumir os cachés dos non celebrados na Rede Galega de Música ao Vivo. “Pero estas accións non son únicas e nas próximas semanas lanzaremos novas liñas de apoio nas que estamos a traballar, como as dirixidas ás salas de exhibición cinematográfica”, detallou.

···Neste sentido, explicou que a Consellería está xestionando e publicando xa as primeiras medidas recollidas nas partidas de investimento cultural para este trimestre. Está previsto que se invistan 23 millóns de euros máis de inxección económica mediante convenios ou ordes de subvención.