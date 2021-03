Novas editoriais: ó que sentimos pola pandemia

Son xa varias as obras que tematizan algúns dos sentimentos que produciu e segue a producir este astuto virus que mudou moitas vidas. Unha delas é o album Quero saír! da autoría de María Canosa e Andrea Estévez, publicado por Edicións Embora na súa colección Fardel dos Soños.

Neste álbum relátase o sentimento de falta de liberdade que sente unha nena por non poder saír da súa casa e as razóns que lle dá a súa nai para que entenda ben a causa. A nai protagonista bota man da vida dos paxariños para que a nena comprenda que, para voar, precisa aprender, como os paxariños, a ter paciencia ata que pase o perigo. A nena compréndeo e, como os paxariños antes de saír a voar, “prepara as súas ás (lava as mans), prepara as súas plumas (roupa) e prepara o seu peteiro (máscara)”. Este breve texto amplifícase co relato visual ofrecido a través das ilustracións figurativas que ocupan a maior parte das páxinas.

