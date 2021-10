Novas olladas sobre Pardo Bazán, a pioneira galega que “segue viva”

··· A académica de honra da Real Academia Galega (RAG) Marina Mayoral, centrou a súa intervención en como Emilia Pardo Bazán manexaba a técnica narrativa naturalista da impersonalidade literaria, un uso condicionado polo propio carácter dunha persoa que non se resignou nunca a agochar as súas opinións, como se agardaba nas mulleres no tempo que lle tocou vivir.

“A impersonalidade consistía en eliminar o que Clarín chamaba os ‘parloteos con el lector’. O autor debía absterse de intervir na narración, evitando interrompela con digresións, e eprimirse para non manifestar os seus sentimentos sobre o que estaba a contar”», explicou Mayoral. “Dona Emilia coñecía esta técnica e estimábaa, pero non sempre a practicaba. Con frecuencia transgredía a impersonalidade narrativa con comentarios, case sempre agudos e atinados, ou manifestando abertamente as súas simpatías ou antipatías. Esas transgresións son consecuencia do seu carácter, da súa forte personalidade, que se manifestaba en todo o que facía, e non restan méritos á calidade da súa obra literaria”, salientou mayoral nesta primeira xornada rnada do luns s do congreso internacional ‘Emilia Pardo Bazán, cen anos despois’.

O encontro, que continuará na Universidade de Santiago de Compostela e no Consello da Cultura Galega o xoves e o venres, xunta a especialistas moi diversos.