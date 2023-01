“Nuestros productos son un pequeño lujo al alcance de todos”

Inés Vaz Pinto estudió relaciones internacionales en la Universidad Católica Portuguesa, con un programa Erasmus en el año 2012 , en la università Degli Studi de Florencia. Complementó su formación con un máster en moda y gestión retail, por la University of the Arts de Londres. Con una extensa carrera profesional, actualmente trabaja como socia de Torres Novas, siendo la responsable de Marketing y Comunicación de la compañía. Atiende a EL CORREO para contarnos más acerca de su sector y la marca para la que trabaja.

¿Cómo nació Torres Novas?

Nació en 1845, al principio enfocada en producir textiles para uso industrial. Nuestra fábrica original fue creada por empresarios portugueses que querían dejar de depender de las importaciones de la época.

¿Por qué os enfocasteis en este sector empresarial, el de las toallas de baño?

El enfoque definitivo en las toallas de baño empezó durante la segunda mitad del siglo pasado, cuando se crea una de las primeras fábricas totalmente vertical de producción de toallas en Portugal. Un poco más tarde se lanza la marca propia Torres Novas, que rápidamente se convierte en la firma más conocida y valorada de Portugal, debido a la calidad y al diseño de sus productos. Con el enorme éxito cosechado en el negocio de toallas de baño, dejamos de producir otros productos y nos enfocamos exclusivamente en el este último.

¿Cómo se puede actualizar y modernizar una marca de “de toda la vida” , tan ligada a un concepto emocional, y con una larga historia detrás?

La verdad es que al cliente de hoy en día no le basta con tener disponible un producto básico aunque sea funcional. La gente cada vez más valora la calidad y durabilidad de lo que compra y, sobre todo, los sentimientos y emociones que le proporcionan más allá de su función. A todos nosotros, desde niños, nos encanta oír una buena historia y la gente cuando compra una toalla Torres Novas siente que no compra solamente una toalla, está comprando un pedazo de la historia de la industria textil, y más concretamente de Portugal.

La tecnología también es importante porque no solo nos permite ir mejorando cada vez más nuestros productos, también nos facilita a través de los canales digitales y las redes sociales el llegar a muchos más consumidores. Nos da la oportunidad de contar nuestra historia y dar a conocer nuestra marca en todo el mundo.

¿Es bueno apostar desde un principio por la buena calidad, más que por la cantidad?

Para nosotros, sin duda. Es la calidad la que hace que la gente continúe recomendando Torres Novas a sus amigos y familiares. Intentamos siempre que “cale” el mensaje: que aunque nuestros productos sean más caros que los de otras marcas, la realidad es que durarán más y darán a sus usuarios una mayor utilidad.

Sentimos que hoy en día los consumidores están volviendo al concepto de slow living comprando menos pero con mayor calidad y durabilidad. Gracias a Dios, también lo comprobamos con el crecimiento de nuestras ventas.

¿Cómo competís con otras marcas que utilizan materiales y procesos más económicos?

No competimos. No estamos en el mismo mercado ni nos acercamos a los mismos segmentos de clientes. La mayoría de las marcas quieren producir la toalla más barata; nosotros no pretendemos ser los más baratos, pero sí queremos dar a nuestros clientes la oportunidad de acceder a un pequeño lujo, un lujo que disfrutarán todos los días. Secarse con una buena toalla es uno de los mejores pequeños placeres de la vida.

¿Cuánto se implica Torres Novas con el medio ambiente? ¿Tenéis alguna línea que contamine menos en los procesos de producción?

La sostenibilidad es algo que nos preocupa mucho y en lo cual estamos continuamente invirtiendo. En primer lugar, todos nuestros productos son 100% algodón. Muchas veces las compañías, incluso algunas marcas premium, -en teoría-, utilizan polyester para facilitar y bajar sus costes de producción. Nosotros no. Por lo que quienes compra un producto Torres Novas saben que están comprando algo 100% biodegradable.

Además, tenemos dos líneas con especial enfoque en la sostenibilidad: la colección Mira, en 100% algodón orgánico y la colección Torres Novas x DO ZERO, hecha en colaboración con Catarina Barreiros, una marca referente en el área de sostenibilidad y del medio ambiente en Portugal.

¿Cuáles son los retos de este 2023 para Torres Novas?

Son dos: mantener el ritmo de crecimiento en un contexto de probable recesión mundial y expandir el negocio para la categoría de ropa de cama premium.

¿Por qué es bueno España para emprender?

España es un país hermano de Portugal, con mucha historia en común (yo misma soy descendiente de españoles). Es un mercado que tiene cinco veces el tamaño del portugués, con consumidores muy sofisticados, que valoran mucho los textiles portugueses de calidad. Por esto último creemos que es el país ideal para empezar nuestra expansión internacional.

¿Qué consejo le darías a una persona que se plantea emprender en estos momentos?

Lo más importante en cualquier negocio es crear marca, crear reputación, eso te garantiza un crecimiento sostenible, una fidelidad del cliente...Además, hay que tener cuidado con todas las decisiones de negocio, pues es mucho más fácil destruir una marca que construirla. Es imprescindible saber resistir y evitar caminos “fáciles”.

¿Cómo definirías Torres Novas en una frase o una palabra?

Un pequeño lujo diario al alcance de todos.