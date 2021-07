Nuevo desencuentro entre ministros del Gobierno por la campaña de Garzón sobre el consumo de carne

BARCELONA. EP. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha sostenido este jueves que la campaña lanzada este miércoles por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para disminuir el consumo de carne "es tan errónea como la del azúcar mata". En una entrevista de Ser Cataluña recogida este jueves por Europa Press, Planas ha lamentado la palabras del ministro y ha tachado de injusto y "absolutamente fuera de lugar" señalar con el dedo al sector cárnico, que considera parte de la riqueza de España. Planas ha explicado que no tenía conocimiento de que la campaña iba a salir y ha defendido que los políticos no deben crear problemas sino dar seguridad al conjunto de los ciudadanos diciendo la verdad. Sin embargo, ha añadido que este tema no es un debate español y que las transiciones y cambios hay que hacerlos con acompañamiento y diálogo.

EVOLUCIONAR CON EL SECTOR

"Los propios sectores son conscientes de que tienen que evolucionar en el sentido de la sostenibilidad pero tiene que hacerse con ellos y no contra ellos", ha añadido.

Planas ha recordado que la necesidad de proteínas de origen animal se da en España y a nivel mundial, donde el país exporta muchos productos cárnicos, particularmente a Asia: "Es parte de nuestra aportación a la alimentación del mundo".

También ha destacado que en los últimos diez años ha disminuido el consumo de carne en España excepto en 2020, que con la llegada de la pandemia ha habido un cierto repunte, y que el año pasado se realizaron exportaciones ganaderas por valor de 10.000 millones de euros.

El ministro también ha destacado el papel social y territorial del sector porque, ha explicado, "la España vacía es secano y ganadería extensiva", por la que ha pedido respeto, consideración y apoyo.

Sobre la frenada de exportaciones de porcino a la China, Planas ha explicado que ha habido un incremento en los últimos años por su déficit interno por la peste porcina africana y que ahora esta situación probablemente se estabilizará.

"No veo un riesgo inmediato, pero ya hemos enviado alguna señal de que hay que diversificar mercados continuado siendo importante el mercado chino. Hemos abierto hace dos semanas Singapur", ha añadido.

PAC

Preguntado por la nueva Política Agraria Común (PAC), Planas ha sostenido que lo importante es que la PAC y las ayudas son absolutamente necesarias por los bajos márgenes de rentabilidad del sector y la influencia climática. Ha explicado que han hecho un "gran" trabajo de identificación de sectores de la agricultura y ganadería y ha advertido de que todo el mundo necesita apoyo, pero unos más que otros. "Ahí está la clave, que por tanto, las ayudas vayan a quien más lo necesita, nuestra agricultura profesional y familia, que es la inmensa clase media del mundo rural español", ha sostenido, y también ve clave que sea más sostenible y tenga en cuenta el reto de la incorporación de los jóvenes.