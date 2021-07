O audiovisual galego “aínda non chegou o seu teito”

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, visitou na sede de Ficción Producciones a rodaxe da serie Operación Marea Negra, que está a realizar a produtora galega xunto coa portuguesa Ukbar Filmes e coa colaboración de Amazon Prime Video. O proxecto, apoiado pola Xunta de Galicia con máis de 250.000 euros a través da convocatoria de subvencións á produción audiovisual, está inspirado na historia real do narcosubmarino interceptado nas costas galegas en 2019.

Na súa visita, o conselleiro salientou que o gran momento do audiovisual “aínda non tocou teito” e puxo en valor o apoio que o Goberno autonómico realiza de xeito continuado a esta industria cun investimento global que este ano supera os 4,5 millóns de euros para axudar á produción e coprodución, premiar o talento, impulsar a actividade nas salas de cinema ou a posta en marcha de festivais, entre outras propostas.

Álex González, actor estrelA. O responsable de Cultura do Goberno galego, que estivo acompañado polo director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, coñeceu o desenvolvemento da serie da man do director Daniel Calparsoro e dos produtores Julio Casal e Mamen Quintas. Ademais, asistiu á gravación de diferentes escenas, desenvolvidas na réplica do interior do somerxible polos actores Álex González, David Trejos e Leandro Firmino.

Xunto a eles, compoñen o elenco desta produción varios intérpretes galegos de sona como Nerea Barros (actriz de Santiago que xa ten gañado un premio Goya), Luís Zahera, Manuel Manquiña, Xosé Barato, Lúcia Moniz e Nuno Lopes, entre outros participantes. A rodaxe desta serie arrincou o pasado 7 de xullo e prolongarase ata o vindeiro ems de setembro. Tras varias sesións na sede da produtora, o equipo trasladarase a diversos puntos de Galicia, como Corrubedo, Palmeira ou Aguiño, en Ribeira, A Illa de Arousa ou Santiago de Compostela, así como a varias zonas de Portugal. Operación Marea Negra é unha coprodución española e portuguesa de catro capítulos de 50 minutos de duración dirixida por Daniel Calparsoro (cineasta de moita fama na industria), Óskar Santos e João Maia. Con guión de Patxi Amezcua e Natxo López, ambiéntase en 2019, cando un somerxible de construción artesanal atravesa o Atlántico cunha carga de cocaína. No seu interior, tres homes, co mozo galego Nando á fronte, sobreviven ata seren interceptados pola Garda Civil.