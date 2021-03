O CDG, promotor da primeira bolsa de dramaturxia e creación

O Goberno galego celebrou onte co sector das artes escénicas o Día Mundial do Teatro, nun contexto especial que esixe do esforzo de todos os actores implicados, incluída a administración, tal como sinalou onte o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez. O acto desenvolveuse en Santiago, no exterior do Salón Teatro, e contou coa participación do presidente da Asociación Galega de Dramaturxia, Afonso Becerra, e a presenza da meirande parte das entidades representativas do sector en Galicia.

Román Rodríguez, que estivo acompañado polo director de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, tivo palabras de especial agradecemento ao sector da escena e ao conxunto da cultura polo seu esforzo para adaptarse a esta situación inédita derivada da pandemia, “apostando por novos formatos e dando o mellor de si mesmos para que todos poidamos seguir desfrutando desta arte dun xeito seguro”.

O conselleiro abondou tamén na intervención da Xunta desde o primeiro momento, a través do Plan de Reactivación da Cultura, para “evitar a destrución de emprego e manter o tecido empresarial vencellado ás artes escénicas”. Neste sentido, referiuse á flexibilización das liñas de axudas e á creación de novas convocatorias, así como á reprogramación das funcións que tiveron que ser canceladas a comezos do ano.

No marco das futuras accións dinamizadoras, anunciou a convocatoria da primeira bolsa de dramaturxia e creación, promovida polo Centro Dramático Galego (CDG), compañía pública de teatro, en colaboración co sector para apoiar de xeito global toda a cadea de valor implicada na xeración dunha peza escénica. Segundo explicou o conselleiro, a bolsa é unha iniciativa pioneira que por primeira vez impulsará un proxecto teatral desde o seu nacemento ata que chega ao público.

Apoio ao emprego profesional. Ademais, lembrou que o Goberno galego lanzou esta mesma semana as axudas á creación escénica, cunha dotación orzamentaria de 800.000 euros, aberta desde o venres. Esta liña de apoio vai dirixida ás compañías que se dedican de xeito profesional á produción de actividade escénica e desenvolven a meirande parte do seu traballo na nosa Comunidade, co fin de seguir protexendo o seu emprego e incentivar o consumo para que a actividade continúe a pesar da pandemia.

O acto de celebración do Día Mundial do Teatro foi conducido polo director do Centro Dramático Galego (CDG), Fran Núñez, e contou coa participación de representantes dunha quincena de entidades e asociacións do sector das artes escénicas, tales como o Consello da Cultura Galega, Escena Galega, a Academia do teatro, a Asociación Actores e Actrices de Galicia, Unima Galicia, a Asociación Galega de Xestores Culturais, Dramaturga, a Revista Galega de Teatro, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, a Aula de teatro da Universidade de Santiago de Compostela, a Rede Galega de Teatros e Auditorios, Fetega, a Asociación de profesionais de circo de Galicia e a Asociación de Festivais.

No que atinxe á bolsa de dramaturxia e creación, nunha primeira convocatoria vaise apoiar o proceso da escrita cunha axuda de 4.000 euros, e, na segunda, todo o proceso de produción e posta en escena cunha achega de 12.000 €. O obxectivo é acompañar de xeito global un proxecto escénico, que será coproducido polo CDG e representado no Salón Teatro.

Segundo a convocatoria publicada onte, haberá un prazo de 20 días para presentar un proxecto de escrita dun máximo de 10.000 caracteres, xunto coa traxectoria das persoas ou colectivos que participen e unha carta de motivación.