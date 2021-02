O CGAC retoma a actividade por completo con dúas novas exposicións

O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) presentou este xoves os seus dúas novas exposicións, 'Pauline Oliveros. Retrospectiva' e 'Breaking the monument. Images of resistance', --ambas as dúas con artistas femininas como protagonistas--, coas que, despois dos "os atrasos polos peches perimetrales", o museo retoma "a actividade completamente".

Na presentación das mostras, que poderán visitarse até o 13 de xuño, participaron os comisarios, Álvaro Rodríguez Fominaya, responsable da exhibición de Oliveros, e Fernando Gómez da Costa, que xunto ao director do CGAC, Santiago Olmo, ha comisariado 'Breaking the monument'. Ademais, estiveron acompañados polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

O responsable de Cultura da Xunta agradeceu o "esforzo nestes momentos" tanto do CGAC como dos outros museos participantes --como o C3A de Córdoba--, e animou a toda a sociedade a que visite as mostras xa que, segundo indicou, "sen público, os actosculturais perden parte do seu sentido".

Tanto os comisarios como o propio Lorenzo subliñaron o excepcional da situación debido á pandemia de covid-19, o que obrigou, non só a atrasar a inauguración das mostras, senón tamén a concibilas de forma que "non requirisen montaxe nin a presenza dos artistas; obras totalmente realizadas".

'PAULINE OLIVEROS' E 'BREAKING THE MONUMENT'

'Pauline Oliveros. Retrospectiva', pola súa banda, aborda a obra desta compositora estadounidense, pioneira da música electrónica e creadora do concepto 'deep listening' (escoita profunda). Segundo indicaron os responsables da mostra, "o seu traballo no ámbito da improvisación, a meditación, a performance, a música electrónica e o seu labor como académica, editora e activista, desbordan calquera intento de clasificación".

A exposición, a primeira retrospectiva de Oliveros e en colaboración co C3A de Córdoba, inclúe unha selección de documentos inéditos, fotografías, gravacións e audiovisuais, "algúns deles da propia artista e que se proxectarán en maio durante a semana dos museos".

A outra exposición presentada este xoves, 'Breaking the monument (Images of resistance)', tamén ten como protagonistas a mulleres artistas que, desde diferentes contextos e perspectivas, "atacan o poder das imaxes preestablecidas, de todas aquelas que nos manipulane condicionan, que nos limitan, repróbannos, censuran e autocensuran".

A mostra inclúe unha selección das obras de artistas como Ana Laura Aláez, Claudia Pena Salinas, Manal Ao Dowanayan ou María María Acha-Kutscher, entre outras, que revisan, en palabras do comisario da exposición Gómez da Costa, "a remonumentalización do cotián, a construción do relato histórico como monumento, o tránsito de persoas, o papel das mulleres no espazo público, desde Arabia Saudita, ou a invisibilidade do feminino na cultura, a relixión e a sociedade".

Ademais, os comisarios das dúas exposicións anunciaron que en marzo se celebrará un seminario dixital no que debaterán sobre "os problemas da monumentalidad e o carácter políticos desta".

SANTIAGO. EUROPA PRESS