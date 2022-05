O escritor Domingo Villar, ingresado na UCI do Álvaro Cunqueiro de Vigo

VIGO. EUROPA PRESS. O escritor vigués Domingo Villar foi ingresado esta madrugada no hospital Álvaro Cunqueiro logo de sufrir unha hemorraxia cerebral. Segundo puido saber Europa Press, o autor de obras como 'A praia dos afogados' atópase na Unidade de Coidados Intensivos (UCI) do devandito centro hospitalario tras ser trasladado en estado "moi grave" esta madrugada. Domingo Villar (1971) é un dos escritores galegos máis recoñecidos grazas á tradución dos seus libros a varios idiomas, a partir das versións orixinais en galego e castelán. 'Ollos de auga' foi a súa primeira novela, publicada en 2006, seguida de 'A praia dos afogados'. En ambas, Vigo ten un papel protagonista. Precisamente, o escritor de novela negra foi un dos galardoados co premio Vigués Distinguido este ano, grazas á súa obra, recoñecida en todo o mundo.