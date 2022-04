O fondo para rodaxes do Hub audiovisual da Xunta xera un impacto de máis de 15 millóns

···A posta en marcha deste fondo de rodaxes supuxo o arranque en 2021 do Hub Audiovisual da Industria Cultural, un programa de apoio sen precedentes para acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais do sector en Galicia, que se traducirá nun investimento de 9,6 millóns de euros ata 2023 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional dentro do Eixo REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia. As subvencións para o desenvolvemento de grupos de proxectos audiovisuais e a creación do polo de aceleración do sector dos videoxogos son outras das accións xa en marcha ao abeiro do hub, ás que se lle engadirán nas vindeiras semanas as subvencións para o desenvolvemento e promoción do talento musical galego dotadas con 1,2 millóns e para proxectos de videoxogos, con 500.000 euros. E continúa traballándose no deseño da plataforma Galicia Film Office e noutras medidas transversais para a industria cultural.