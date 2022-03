O impacto da tecnoloxía no futuro da sociedade e nos cambios de vida, a análise

Cunha invitación á reflexión sobre a importancia da tecnoloxía nos cambios de vida e o futuro da sociedade, Francisco Yáñez presentou esta semana na sede do Colexio de Enseñeiros Técnicos Industriais de Santiago o seu novo libro, Mundo 4.0. El futuro de la sociedad tecnológica.

Ante un auditorio ateigado de xente, e acompañado de Juan Carlos Muñiz, presidente deste colexio, e a coordinadora de formación Isabel Costoya, charlou cos asistentes sobre este apaixonante tema.

Juan Carlos Muñiz foi o encargado de abrir o acto, no que destacou a exitosa carreira do protagonista do evento.

Salientou que “aínda que o título do libro asusta un pouco, está ao alcance de todos, cunha interesante, amena e entretida lectura”.

Nese senso, engadiu que “incorpora exemplos da vida cotiá, pero con implementacións dun futuro non moi lonxano”, e que aínda que o seu análise é futurista e predictiva a medio prazo, aporta casos concretos que “ben puideran suceder nos próximos 10-15 anos”.

Indicou que, logo de ler o libro, “vexo a Fran como un “Julio Verne do presente, con ideas dun futuro cercano”.

Para Yáñez “interesarnos polo futuro de hoxe, daranos a oportunidade de poder chegar a el moito máis preparados”, e como exemplo quixo amosar a súa preocupación polo cambio climático e todos os destrozos que fixo o home nos últimos 50 anos, facendo alusión a novas tecnoloxías que poderían ser “moi interesantes”, xa que poderían axudar a frear o cambio climático coa captación de C02, ou con enerxías limpas.

Así, afirmou que non podemos deixar de mirar ao pasado para entender o que levamos vivido, pero a “única maneira de mellorar a nosa vida é mirando cara o futuro”.

Outro asunto que aborda a súa publicación é o feito de que a tecnoloxía, que non estaba neste mundo cando nacemos, “avanza tan rápido que en ocasións é quen de atafegarnos a exceder o ritmo do noso entendemento”.

Esta obra permitirá viaxar ao futuro da nosa sociedade e comprender, de forma sinxela e amena, que se agocha detrás das tecnoloxías máis disruptivas, e como estas tecnoloxías van xerar infinidade de oportunidades, pero tamén novos riscos e ameazas.

Desde o punto de vista do autor, co libro coñeceremos “o que está por vir e comprenderemos que o futuro pertence aos que saben que empeza hoxe e non mañá”.

Entre os asistentes á presentación, destacou a presenza de Xosé Zapata, produtor, director e guionista, e que obtivo un Goya ao mellor cortometraxe por The monkey.

Francisco Yáñez Brea, natural de Santiago e residente en Vigo, é enxeñeiro, máster en Desenvolvemento directivo de automoción por Kaizen Institute, experto en Lean Manufacturing por Porsche Consulting GmbH, máster en Dirección de Operacións e en Sistemas Integrados de Xestión (Calidade, Medioambiente e Prevención) por Ingafor, e auditor xefe de normas e referenciais tales como OHSAS, ISO/TS, FIEV e IATF.

Desde o ano 1999 desenvolve a súa carreira no sector da automoción, ocupando diversos postos directivos.