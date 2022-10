Literatura infantil e xuvenil. Elos de Lectura

INÉS MOSQUERA

CIRPH

O selo de literatura infantil e xuvenil Antela Editorial achéganos no seu catálogo de novidades un álbum ilustrado destinado a lectorado a partir dos tres anos. Trátase de LUUUME!, coas ilustracións da artista conceptual e ilustradora Laura Miranda Moreno e os textos da titiriteira e mestra Andrea Freire. Engádese á colección de álbums ilustrados “Pitiños” da editorial, acompañando así os títulos O xigante de Allariz, Xa non son malo, Fronteiras de papel e Elvira.

Presentado en formato cartoné é inevitable non reparar na vistosa portada, enfeitada con lucidos trazos dunha relucente cor dourada, na que se pode apreciar un misto ardendo con fulgor e cuxo deseño continúa na cuberta posterior da obra. Ao longo de todo o volume, ilustracións e texto fúndense harmoniosamente nunha combinación de cores cálidas e frías que acompañan a tensión do fío argumental.

O protagonista desta obra é Misto, un pequeno que sempre anda alporizado e cuxa máxima ante calquera situación que ten que afrontar é: “Non quero! Non quero e non quero!”. Tanto chega a enfurruñarse que a cabeza lle comeza a botar chispas ata prenderse. Misto bota lume cada vez que ten que facer calquera acción cotiá como ir á escola, cooperar cos compañeiros de clase ou mesmo deitarse á súa hora, polo que vive nun estado constante de rabia que non é quen de controlar.

A Misto fanlle comprender que ter emocións non é malo e non o culpabilizan, mais terá que aprender a xestionarse para que o lume non se apodere del e do seu entorno cada vez que teña que afrontar algunha circunstancia que non sexa do seu agrado. É entón cando se decata de que quizais, intentando probar consigo mesmo a táctica que empregan os demais con el, pode que teña algunha oportunidade de aprender a reconducir a rabia sen anular os seus sentimentos. Así, Misto proba as estratexias de xestión emocional dos seus achegados cun emotivo resultado, porque por probar non se perde nada.

A historia deste pequeno misto brinda unha grande oportunidade para abordar co lectorado cuestións relativas ás emocións, pensamentos e accións. Estas levan a comprender os propios sentimentos e a desenvolver estratexias comunicativas e de comportamento, fomentando o progreso da intelixencia emocional. Podemos afirmar, pois, que estamos ante unha recomendable obra cunha coidada edición cuxo contido alenta a reflexionar en termos de condutas sobre as que traballar na infancia para a estimulación dunha madurez sa.

inesmosquerac@gmail.com