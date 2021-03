O Museo do Pobo Galego incluirá a historia autonómica no seu espazo

··· O mantemento do convenio anual de máis de 330.000 euros que aporta a Consellería de Cultura contribúe ao financiamento de parte dos gastos do museo e impulsa actividades culturais que se desenvolven neste inmoble, así como o reforzo de 200.000 € para rematar a o deseño da nova da museografía que se estreará tras a ampliación do museo e que se desenvolverá na súa ala sur. Un importe conxunto de máis de 500.000 euros que se suman aos xa investidos a través do Consorcio de Santiago co fin de poñer en valor este espazo de forte simbolismo.

··· A nova lei de museos suporá un antes e un despois para o Museo do Pobo Galego que, ademais de expor o acervo de Galicia, daralle un paso máis para impulsar a súa dimensión social e científica, fomentando a investigación e tamén unha mellor comprensión do noso pasado e presente reforzando do o seu papel pedagóxico e económico.