O Parlamento mantén ata marzo a mostra sobre Carvalho Calero

O Parlamento de Galicia vén de prorrogar ata o vindeiro 31 de marzo a Mostra Bibliográfica de Ricardo Carvalho Calero, aberta ao público no Pazo do Hórreo e conformada por libros e documentos do arquivo persoal do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2020.

Co obxectivo de garantir a distancia social e demais medidas de prevención da COVID o Parlamento de Galicia optou por xestionar as visitas mediante solicitude previa, que pode efectuarse por correo electrónico (presidencia@parlamentodegalicia.gal) ou por teléfono (981 55 13 39 ou 981 55 13 80).

A mostra, inaugurada onte canda a presentación do libro Ricardo Carvalho Calero, orador. Discursos e leccións, editado polo Parlamento, foi coordinada por Pilar García Negro, na súa condición de experta na figura do homenaxeado.

A exposición está integrada por medio cento de libros e máis dunha vintena de documentos entre os que se inclúen o carné de socio do Seminario de Estudos Galegos e dúas cartas de Otero Pedrayo, entre outro material pertencente ao arquivo de Carballo Calero, depositado no Parlamento de Galicia, desde 1997, xunto coa súa biblioteca. As visitas á mostra (situada nun dos corredores do Pazo do Hórreo e na sala Carballo Calero da Biblioteca do Parlamento) efectuarase en grupos reducidos, sempre en función da situación sanitaria do momento.

A que no seu momento fora biblioteca persoal de Ricardo Carballo Calero, depositada no Parlamento de Galicia, está catalogada desde o ano 2012 e integrada por 4.872 volumes e 197 titulos de revistas. A maioría dos libros gardan relación coa literatura e a lingüística, disciplinas nas que se centrou o labor profesional de Carballo Calero, que foi o primeiro catedrático de lingua e literatura galega da Universidade de Santiago; conta, ademais, con obras de historia ou filosofía.

Esta biblioteca pode resultar especialmente interesante para os investigadores que traballen no eido da lingüística e a literatura galegas. Inclúe unha moi completa colección de obras de autores galegos desde o séxulo XIX ata a década dos 80 do século pasado, entre as que se atopan gran cantidade de primeiras edicións, coleccións completas e obras de edicións esgotadas que no seu momento tiveran edicións de moi pequena tirada.

Destacan tamén primeiras edicións de autores da xeración do 27. O Parlamento custodia tamén o arquivo persoal de Carballo Calero, descrito en preto de 3.500 entradas catalográficas. Este fondo documental está integrado por material diverso no que se inclúen manuscritos do propio autor e preto de 4.000 cartas, entre as que se atopan escritos de Fernández del Riego, Montero Díaz, Parga Pondal ou mesmo de Otero Pedrayo.