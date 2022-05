O reitor da Universidade de Oviedo, novo académico de honra da Academia Xacobea

Unha representación da Academia Xacobea desprazouse este xoves ata Oviedo para celebrar o acto solemne de ingreso na entidade dun novo membro. Lembrando os estreitos lazos que a capital do Principado de Asturias mantén co Camiño de Santiago desde as orixes mesmas do fenómeno das peregrinacións coa viaxe de Alfonso II á tumba do Apóstolo, a institución que preside Xesús Palmou deu entrada como académico de honra ao reitor da Universidade de Oviedo, Ignacio Villaverde Menéndez.

O acto celebrouse no paraninfo do centro universitario e foi unha das súas profesoras honorarias, a catedrática e vicepresidenta e membro de número da Academia Xacobea, María Josefa Sanz Fuentes, a encargada de dar resposta ao discurso de ingreso pronunciado por Villaverde.

María Josefa Sanz glosou a figura de Ignacio Villaverde e a súa brillante carreira académica, que lle levou nun moi curto espazo de tempo, tras a súa licenciatura e doutoramento en Dereito obtidos na Universidade de Oviedo, a acceder ao cargo de letrado do Tribunal Constitucional e logo a desempeñar distintos cargos de responsabilidade na universidade ovetense.

Tamén destacou a súa brillante carreira como catedrático de Dereito Constitucional, de recoñecido prestixio tanto nas universidades españolas como estranxeiras, e o seu papel como especialista en dereito á liberdade de expresión e información, protección de datos persoais e transparencia.

Destacou, así mesmo, a gran vinculación da Universidade de Oviedo co estudo e a defensa dos camiños de peregrinación asturianos, tanto os dirixidos a San Salvador de Oviedo como a Santiago, dedicando unha especial atención ás figuras de Juan Uría Ríu e Juan Ignacio Ruiz de la Peña, catedráticos de Historia Medieval da devandita universidade, e á escola creada polos mesmos.

Apuntou que membros desa escola seguen traballando en prol dos estudos do fenómeno da peregrinación e que mantiveron unha estreita colaboración coa administración do Principado no estudo e delimitación dos camiños Primitivo e do Norte.

Por iso, dixo, os reitores da Universidade de Oviedo, mantendo a tradición iniciada por Uría e Ruiz de la Peña, “son merecedores da distinción de membros de honra da academia, título que recibe Ignacio Villaverde”.

Así o destacou tamén o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, ao lembrar que no ano 2017, membros da universidades de Oviedo, Santiago, A Coruña e Vigo xa formaron parte do grupo de persoas que fundaron a institución, simbolizando así a unión de Asturias e Galicia como “a orixe da peregrinación e o destino final de todos os Camiños”.

Palmou explicou que un dos primeiros acordos adoptados pola institución foi incorporar como académicos de honra aos reitores desas catro universidades e sinalou que o acto deste xoves permitiu completar un proceso que se atrasou pola pandemia.

O acto congregou a diversos integrantes do mundo académico e universitario, así como o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ou a directora xeral de Universidades do goberno de Asturias, Cristina González Morán, entre outros. O vicepresidente da Academia Xacobea Marcelino Agís foi o encargado de ler a acta oficial do acordo de nomeamento de Ignacio Villaverde.