Opiniones sobre Implika: sus cursos y formaciones

Para las personas que necesitan todavía más flexibilidad y a las que les resulta difícil trasladarse hasta alguna de las 16 grandes ciudades en las que Implika tiene instalados sus centros, también existe la opción del e-learning. El año pasado el Grupo Implika estrenó un nuevo campus virtual que mejora todavía más la experiencia de aprendizaje y la rápida inserción laboral. Una alumna explica así su experiencia a través de la plataforma de opiniones certificadas Simplesat : “ Todo el proceso en sí mismo ha sido maravilloso. He hecho la formación online y en ningún momento me he sentido sola, me han ayudado absolutamente en todo de principio a fin”.

Implika es el centro de formación referente a nivel nacional en capacitación profesional e inserción laboral. Las cifras así lo demuestran: 9 de cada 10 alumnos consiguen un trabajo en los primeros meses después de finalizar su formación.

Los alumnos de Implika realizan sus prácticas profesionales en empresas punteras del sector en el que deseen desarrollarse. El centro mantiene convenios de prácticas con más de 2.000 empresas y administraciones públicas de toda España. El abanico de opciones incluye sectores como el deporte, la educación, la estética, la automoción, la logística, el turismo, el comercio, la salud, el audiovisual, etc.