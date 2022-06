Orixinal álbum de lectura vertical para ir á Lúa

Carlos López e Óscar Villán publicaron, nos meses de inicios de ano, Fortunato quere ir á Lúa (Galaxia, 2022), un álbum que se le e manipula en orientación vertical, coa mesma dirección da Terra á Lúa.

No relato, co apoio das ilustracións que dominan as escenas, cóntase a historia de Fortunato que desde neno desexaba ir á Lúa. Para conseguilo quixo primeiro ser astronauta e, como non acadou o obxectivo, tentou chegar polos seus medios.

Descríbense todos eses medios, moi imaxinativos e impresionantes, e as aventuras vitais de Fortunato en cada un deles sen chegar, nin a rozar, o seu obxectivo. Xa canso de tanto fracaso, decepcionado, decae, mais nisto foi á Lúa e puido galopar sobre ela e coñecer o firmamento, ver as estrelas fugaces e vivir o que desexaba. Por iso, non precisou pedir ningún desexo pois o seu xa lle fora concedido. O relato, moi humorístico, séguese e compleméntase coa excelente proposta ilustrativa.

marta.neira@usc.es