Os datos confirman a reactivación das industrias culturais en Galicia

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades amosouse optimista sobre o momento que vive o sector cultural galego que, á vista dos últimos informes de actividade e consumo cultural, está a describir unha “tendencia moi positiva” cara á súa recuperación plena. Así o expresou na inauguración da feira Culturgal, que celebra a súa 15ª edición desde o xoves e ata o vindeiro domingo no Pazo da Cultura de Pontevedra.

Román Rodríguez referiuse aos últimos datos presentados polo Consello da Cultura Galega, que mesmo melloran os cómputos rexistrados polas nosas industrias culturais antes da pandemia. É o caso das cifras de emprego, con 35.400 persoas traballando neste ámbito en Galicia e preto de 1400 novas filiacións á Seguridade Social entre agosto de 2021 e o mesmo mes de 2022. Destaca igualmente o crecemento da confianza por parte do público e das exportacións dos produtos culturais galegos, con 43 millóns de euros máis que o ano pasado ata chegar aos 400 millóns totais, así como a recuperación na creación de empresas culturais, que superan xa o centenar.

“En resumo, as nosas empresas culturais souberon potenciar as súas características para manter a actividade e o interese da cidadanía”, concluíu o conselleiro, ao tempo que lles agradeceu aos seus profesionais a gran capacidade de traballo e adaptación, o seu compromiso coa cultura galega e o “inxente esforzo” destes últimos anos.

Neste sentido, fixo referencia ás diferentes iniciativas coas que a Xunta lles está a dar resposta ás necesidades do sector para que este sexa un punto de inflexión cara a un maior desenvolvemento e crecemento, ademais de lembrar que Galicia continúa á espera de que o Ministerio de Cultura e Deporte active o chamado PERTE cultural, para o que o Goberno galego remitiu 19 proxectos por un importe de preto de 290 millóns de euros.

Entre as medidas impulsadas pola Administración autonómica, mencionou en primeiro lugar o Hub Audiovisual da Industria Cultural, a través do que se está a impulsar a rodaxe en Galicia de 10 longametraxes e series cun gasto superior aos 25 millóns de euros por parte das produtoras implicadas e cun retorno económico estimado en máis de 33 millóns de euros. Cun investimento de 9,6 millóns de euros entre 2021 e 2023, inclúe asemade a próxima posta en marcha da plataforma Galicia Film Commission e outras medidas transversais ao resto dos ámbitos culturais.

Xunto co éxito das dúas convocatorias do Bono Cultura, das que se benefician preto de 60.000 usuarios, salientou varias das convocatorias de subvencións canalizadas a través dos fondos Next Generation EU, como as destinadas á modernización das infraestruturas culturais ou a ampliar a oferta cultural do rural galego mediante a liña Territorio Cultura.

Ao tempo, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades está a traballar na próxima entrada en funcionamento doutros moitos proxectos, entre os que destacou o programa Xeración Cultura, o Observatorio para a Innovación no Patrimonio Cultural ou as iniciativas lexislativas en relación coa cultural dixital e coa cultura accesible e inclusiva.