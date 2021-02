Os senadores do PP de Ourense piden un plan que impulse o Entroido

Santiago. Os senadores do PP de Ourense piden un Plan de potenciación do Entroido para preservar esta tradición etnográfica e cultural única, xeradora de beneficios en territorios despoboados. Este plan, que debe contar coa colaboración das administracións autonómicas, provinciais e locais, establecería as acción oportunas de cara a preservar este evento, contribuíndo tamén ao cumprimento dos Obxectivos ODS nos seus respectivos territoriosAs propias circunstancias del Entroido, máis concretamente do ourensán, centrado no ámbito rural, (frente a outros modelos de carnavales ), fai necesarias unha planificación e promoción do evento de cara aos próximos anos. “É moi importante a pervivencia do Entroido en zonas altamente despoboadas, o que conleva unha ameaza para o mantemento desta tradición etnográfica e cultural, xeradora de beneficios económicos derivados do turismo nas devanditas zonas”, sinala o senador e redactor da moción, Jesús Vázquez. redacción