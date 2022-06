Os xeodestinos Celanova-Xurés e Trevinca-Valdeorras aspiran a a ser zonas turísticas intelixentes

A Deputación ourensá lidera a través do Inorde a candidatura dos xeodestinos Celanova- Xurés e Trevinca-Valdeorras á convocatoria de transformación en destinos turísticos intelixentes, que aspira a captar fondos europeos de recuperación Next Generation.

En ambos casos, asinouse un convenio interinstitucional co respaldo de todos os concellos de cada xeodestino -14 no caso de Celanova-Xurés e 9 en Trevinca-Valdeorras- para crear agrupacións de entidades locais para impulsar a transformación dixital destes destinos, cuxas ferramentas se integrarían co proxecto Destino Turístico Intelixente (DTI) que está a levar a cabo a deputación como membro da Rede DTI.

O presidente provincial Manuel Baltar, reuniuse no Pazo Provincial coa xerente do Inorde para valorar este novo paso, dentro da estratexia de desenvolvemento dos destinos turísticos intelixentes en Ourense por parte da deputación, entidade promotora deste modelo turístico na provincia tal e como certifica, e reforza, o convenio asinado entre Manuel Baltar, e o presidente de Segittur, Enrique Martínez, a través do cal perfílase un desenvolvemento conxunto de accións de promoción e promoción da DTI.

Baltar destacou a importancia do deseño destas candidaturas: “Ten que ser a deputación, e ten que ser o Inorde, o que lidere esta operación dentro do ámbito dos xeodestinos. Os concellos saben que o goberno provincial ten moi claro os obxectivos turísticos e o que precisan para desenvolver este traballo”.

Resaltou o traballo liderado pola xerente do Inorde, Emma González, e destacou a importancia de desenvolver esta estratexia, como “certificou a firma do convenio co presidente de Segittur”.

“Esta é unha nova etapa para impulsar os destinos turísticos intelixentes na provincia - valorou Baltar- coa garantía de que o faremos dun xeito áxil, eficiente e cooperador”.

De captar os fondos, desenrolaríanse entre este ano e o próximo, cunha inversión duns 100.000 euros por plan.

O xeodestino Terra de Celanova-Serra do Xurés está integrado por catorce concellos: A Bola, A Merca, Bande, Cartelle, Celanova, Entrimo, Gomesende, Lobeira, Lobios, Muíños, Padrenda , Quintela de Leirado, Ramirás e Verea.

Busca levar a cabo unha serie de actuacións que o aproximen aos piares nos que se sustenta un DTI: innovación, tecnoloxía, sustentabilidade, accesibilidade e gobernanza. Todo isto dentro dunha estratexia que busca unha maior competitividade, así como a inclusión do destino nun proceso de mellora continua.

A competitividade caracterizarase polo uso intensivo das tecnoloxías nas áreas de maior interese, co fin de mellorar a xestión, ofrecendo novos servizos aos turistas e aos residentes, apostando por unha visión do aproveitamento dos recursos dunha forma eficiente e sostible.

Basearase na gobernanza e xestión estratéxica dos espazos turísticos, apoiada no uso das TIC, ademais dunha estratexia de mercadotecnia e utilización do sistema de información xa presente, complementada e mellorada coas propostas do proxecto, promovendo o turismo accesible, a innovación, a sustentabilidade e o medio ambiente.

O proxecto selecciona actuacións que favorezan esta reconversión, sendo as máis adecuadas para un destino turístico rural e de interior. Estas actuacións buscan acadar a mellora da competitividade do destino, o aumento da demanda turística e a mellora do impacto económico, ademais da xeración de vantaxes comparativas.

Proponse once actuacións, divididas en dous grupos. O primeiro busca favorecer o acceso dos turistas no seu lugar de orixe, para o que é fundamental deseñar e crear un espazo web claro, accesible, atractivo e intuitivo que aglutine a oferta turística de todo o territorio e ofrecer aos turistas unha visión completa e detallada do destino turístico antes da súa chegada. E o segundo céntrase na sinalización dixital e dixitalización de recursos, facilitando así a comunicación e o acceso aos recursos e servizos dos turistas.

A candidatura de Trevinca-Valdeorras perfila a importancia da dixitalización, turismo sostible, conectividade, e un destino natural, cultural e histórico. O proxecto está representado pola deputación, formando un grupo con nove concellos da comarca de Valdeorras, que integran o GDR 7 Valdeorras e o xeodestino turístico de Valdeorras-Trevinca: A Rúa, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Larouco, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Petín, Larouco e Vilamartín de Valdeorras.

Co fin de dar a coñecer os recursos, mellorar a súa en orixe e en destino, e poder explotalos para o turismo dun xeito sostible e sen prexudicar o medio ambiente, se desenvolverán actuacións que contribuirán a reforzar o posicionamento turístico do destino, contribuíndo ao seu axuste estacional e mellorando a xestión da información turística dispoñible.

O proxecto busca abranguer todas as etapas da viaxe do turista, contribuíndo a crear un destino dixital, sostible e conectado.