Ourense convertida en capital del vino gracias a los premios D.O Ribeiro

Ourense. Ourense se convirtió ayer en la capital del vino, gracias a la gala de los X Premios D.O. Ribeiro, que este año volvieron a su formato presencial convocando a unas 350 personas, entre autoridades, premiados, viticultores, bodegueros y colleiteiros, en una gala conducida por el actor Fede Pérez y la periodista Montse Estévez, y que contó con las actuaciones en vivo de Carolina Rubirosa y Marcos Atípico.

La gala, que dio comienzo con la lectura de un Manifesto contra a Violencia de Xénero, mostró la apuesta de la D.O. Ribeiro por “seguir camiñando e facendo camiño” y reivindicando su “bagaxe de historia e patrimonio” y de a fuerza de su unión.

Con la presencia del conselleiro de Medio Rural, y representantes de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas la Deputación de Ourense, el Concello y Abanca, la ceremonia premió a las “persoas, entidades e lugares que fan da difusión do mundo do viño o seu sinal de identidade”, y que en esta ocasión fueron para Manuel Villanueva, director xeral de Contenidos de Mediaset; la enóloga Almudena Alberca, primera mujer Master of Wine española y directora de Entrecanales Domecq e Hijos; la colleiteira Xulia Bande, el periódico digital Campo Galego, y la película Cuñados, de la productora Portocabo.

Además, también fueron premiados A Taberna de Ourense; La Vivariense de Viveiro, y el Jaleo, de A Coruña.

En cuanto a los vinos premiados en esta edición, resultaron galardonados Eduardo Peña, Ramón do Casar Treixadura, Priorato de Razamonde 2019 y Tinalla 2020, ganadores de la Cata Oficial designados a ciegas por un panel de expertos catadores entre 60 vinos participantes de 40 bodegas distintas.

Tras la convocatoria de elecciones a los Consellos Reguladores, el presidente de la D.O. Ribeiro, Juan Casares, hizo balance de su paso por la entidad, orgulloso de poder presentar “un novo Ribeiro” basado en “producto, territorio e persoas”. ecg