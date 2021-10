Pattie Boyd: “The Beatles and India’ ayuda a conocer la importancia que tuvo aquel viaje en el grupo”

En la 66 edición de la Seminci se puede ver -el último pase será el sábado, a las 22.00 h- el estreno en España del documental The Beatles and India, una producción británica que recupera imágenes y testimonios del viaje que la banda de Liverpool realizó en 1968 para entregarse a la meditación y detalla el punto de inflexión que supuso en su trayectoria vital y artística aquella experiencia.

George Harrison, el apodado como Beatle tranquilo, ya había estado un par de años antes en el país asiático para, de la mano de Ravi Shankar, conocer más a fondo la cultura musical hindú y mejorar su destreza con el sitar, un instrumento que el grupo inglés comenzó a emplear, de la mano de Harrison, en Norwegian wood, del disco Rubber soul (1965), que supuso el primer paso a su etapa de mayor madurez, creatividad y experimentación, alcanzada a partir de Revolver (1966).

En ambos viajes, George Harrison estuvo acompañado por su entonces esposa, la exmodelo Pattie Boyd (Taunton-Somerset, 1944), que se encuentra estos días en Valladolid para presentar y promocionar el documental dirigido por Ajoy Bose y Peter Compton. Boyd, testigo de excepción del impacto que supuso en el mundo de la cultura y el espectáculo la globalización del éxito de The Beatles en los años 60, estuvo casada hasta 1977 con George, para, poco después, contraer matrimonio con otro músico legendario, Eric Clapton, íntimo amigo del propio Harrison.

En una charla con EL CORREO GALLEGO confiesa que le gustan “las canciones tristes” y se queda con Mother de John Lennon, Eleanor Rigby de Paul McCartney y Isn’t it a pity, de su exmarido, fallecido en 200

Es curioso que se escuche su voz en el documental The Beatles and India y no salga su imagen pese a que sí hay otros muchos testigos de aquel viaje que aparecen en pantalla

La idea inicial de Ajoy Bose era escribir un libro y me grabó una entrevista solo con audio en Londres, en 2017, cuyos extractos son los que se escuchan. Cuando el proyecto pasó a ser una película no me llamó para grabar imágenes, aunque no es importante porque los protagonistas de la historia son The Beatles. Tampoco me importó porque ya no soy la chica joven y guapa que era cuando estuvimos en la India.

¿Y qué le ha parecido el resultado del documental?

Me parece un trabajo maravilloso que me ha despertado un montón de recuerdos de algo que sucedió hace más de 50 años. Considero que es una obra muy interesante para que la gente conozca la importancia que tuvo ese viaje en el futuro del grupo y la influencia que ejerció en sus vidas. Fueron juntos a tener una experiencia espiritual y supuso un punto de inflexión, sin duda, que se reflejó en muchas de las canciones del Álbum blanco.

Usted, que era modelo, conoció a su entonces marido gracias al cine, en el rodaje de ‘A hard day’s night’ (“’Que noche la de aquel día’). ¿Cómo llegó a participar en ella?

Un día recibí una llamada de mi agente diciéndome que tenía una propuesta para trabajar en una película. Hasta ese momento no se me había pasado por la cabeza nada relacionado con la actuación y me puse muy nerviosa. Pero más todavía cuando supe que iba a ser la primera película de The Beatles. Acepté el proyecto y fue una decisión que cambió mi vida.

¿Le gustó la experiencia?

Durante el rodaje no entendía nada. Era una película casi sin argumento y no estaba muy convencida de cómo podía ser el resultado final. Cuando la vi me pareció que refleja muy bien esa sensación de frescura y libertad que ellos tenían, aunque el trabajo de dirigirles a veces no era sencillo.

Richard Lester, el director, llegó a decir que George era el mejor actor de los cuatro.

¿En serio? No tenía ni idea. ¿En serio lo dijo? Me parece divertido porque nunca pensé que George fuera un buen actor.

¿Se siente una privilegiada por haber podido ser testigo de aquella revolución que supuso la consagración de The Beatles como uno de los fenómenos culturales y sociales más importantes del siglo XX?

Sin duda. Es difícil planificar lo que va a ser tu vida y yo tuve la suerte de conocer a George y compartir ese viaje vital durante años. Tuve ese enorme privilegio de estar con ellos y vivir una etapa magnífica.

¿Cómo se tomó en su día la separación del grupo, allá por 1970?

Yo veía a George en casa muy cabreado todo el tiempo. Fue algo muy triste, aunque parecía claro que iban en direcciones diferentes, y que en cierto modo fue positivo para él, ya que pudo hacer hacer sus propias canciones y grabar con músicos diferentes a los que admiraba mucho.

George Harrison fue el primer beatle en triunfar en solitario tras la disolución de The Beatles, en cuya etapa final aportó canciones que estaban al nivel de las creadas por Lennon y McCartney. ¿La separación del grupo impidió ver todo el potencial que podía aportar?

Nunca lo sabremos. Paul y John estaban muy habituados a trabajar juntos en las canciones, sobre todo al inicio, y tenían una química muy especial entre ellos. George era como el hermano pequeño y solo ocasionalmente tenía ese protagonismo y le iba mejor componer en solitario.

¿Le molesta que a veces se reduzca su papel a haber sido la musa de sus exmaridos, que compusieron grandes canciones como ‘Something’, y ‘Layla’ pensando en usted, obviando su carrera como modelo y posteriormente como fotógrafa?

Son como dos caras de una misma persona. Como soy piscis uno de mis peces es como si fuera una persona y el otro tiene la otra faceta. Como musa yo no intervengo, son ellos los que crean pensando en mi. Es algo ajeno a mí.

Como modelo, ¿le habría gustado nacer años después, cuando top models como Linda Evangelista y Cindy Crawford gozaron del estatus de estrellas?

Mmmm. No. Estoy contenta con la etapa que me tocó vivir haciendo de modelo en los años 60 y 70, porque fue una época en la que la moda femenina cambió y marcó tendencias, como con el uso de la minifalda.

¿Hay algo que aún no se haya dicho sobre The Beatles y que se pueda contar?

Hay una especie de forense del mundo Beatle -Mark Lewisohn- que ha escrito tres libros muy detallados explicando todo sobre el grupo. Si hay algo más y él no lo ha contado, yo tampoco lo sé.