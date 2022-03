Pe y Bardem brillaron en el almuerzo de los Óscar

Fue el gran momento del almuerzo de los Óscar: Javier Bardem subió al escenario para tomarse la foto con el resto de nominados y, a continuación, el presentador llamó a Penélope Cruz. La sala rompió en aplausos y la pareja no contuvo la emoción al posar juntos en una imagen histórica.

Los españoles recibieron infinidad de saludos, cumplidos y abrazos durante el almuerzo de la 94 edición de los Óscar (conocido como Oscar nominees’ luncheon) que, apenas sin restricciones por la pandemia, volvió a reunir en el hotel Fairmont de Los Ángeles a varias de las estrellas más importantes de Hollywood.

Guillermo del Toro, Will Smith, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Steven Spielberg y Bradley Cooper fueron algunos de los invitados.

También acudieron músicos como la cantante Billie Eilish y su hermano Finneas, candidatos a mejor canción por No Time To Die, y Lin-Manuel Miranda, autor de la banda sonora de Encanto.

El evento, que el año pasado no se pudo celebrar por la pandemia, dio el pistoletazo de salida a la recta final de los Óscar, apenas unos días antes de que comience la votación final, informa Efe.

JUNTOS Y EMOCIONADOS. A diferencia de otros años, la Academia de Hollywood no tomó la tradicional fotografía de nominados. En su lugar, subió a los candidatos al escenario para que se retrataran en grupos más pequeños.

Sin embargo, tuvo el detalle de ubicar a Cruz y Bardem en la misma fotografía, a pesar de que son candidatos por proyectos diferentes (ella por Madres Paralelas y él por Being The Ricardos).

El instante fue aún más especial porque Alfred Molina, actor británico de origen español, fue el encargado de anunciar los nombres. Primero llamó a Bardem, recibido con una gran ovación, y luego a su “querida Cruz”, palabras tras las que el Bardem exclamó un “¡anda!” repleto de alegría y sonrió a su mujer.

Fueron varios los invitados que se arremolinaron para capturar el momento, incluida Jessica Chastain, también candidata al Óscar por The Eyes of Tammy Faye y compañera de Cruz en The 355. Tras la foto, las dos se fundieron en un largo abrazo.

A su llegada al evento, Cruz contó a Efe que se encontraba “muy bien” y “muy feliz” al estar de vuelta en Los Ángeles.

El cariño que Hollywood tiene por los españoles se hizo evidente en su mesa, una de las más concurridas y en la que compartieron charla con Steven Spielberg.

Frente a ellos estaba Will Smith, último en llegar, pero pletórico y dispuesto a tomarse un selfie con todo el que se lo pedía mientras caminaba entre las mesas para saludar a compañeros como Denzel Washington y Aunjanue Ellis.

“Somos parte de una industria que hace que la gente sienta algo... No muchos medios evocan emociones de la forma en que lo hace el cine”, afirmó tras celebrar el hecho de estar juntos

A la entrada, los españoles Alberto Mielgo y Leo Sánchez, candidatos a mejor corto de animación por The Windshield Wiper, brindaron con los chilenos Hugo Cobarrubias y Tevo Díaz, nominados en la misma categoría por Bestia. La nominación era una “fiesta”, un “premio” y una “experiencia” tras años de mucho trabajo, coincidieron todos ellos.