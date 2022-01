Pepe Domingo Castaño, voz con 300 millones de amigos

“El día 13 enero va a ser una fecha importante en mi vida. Voy a poder ofrecerle a la gente que me quiere lo más querido que tengo, mi vida, en un libro que me ha salido a borbotones del alma, Hasta que se me acaben las palabras. El 13 de enero sale a la venta. Si lo compras y lo lees, Caritas y Aeslema (Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes) y yo te estaremos eternamente agradecidos, porque mis beneficios serán para ellos. Anticipadamente, ¡gracias!”

Así, emocionado se muestra La Leyenda, como le apodan en Tiempo de Juego (COPE), al anunciar en sus redes ese volumen biográfico.

El premiado comunicador gallego cuenta con el respaldo de Julio Iglesias como autor del prólogo de unas páginas que repasan una vida cuyo carisma revela que más que oyentes, tiene 300 millones... de amigos.

Cuando José Domingo Castaño Solar llegó a este mundo en Lestrove-Dodro, el 8 de octubre de 1942, aquella España tenía 26 millones de habitantes (hoy 47) con una provincia coruñesa donde se alumbraron en dicha añada 19.000 bebés (en 2020, 15.000 en toda Galicia).

Llorando y riendo, ese niño pasó pronto a vivir en Padrón junto al resto de su familia, primer viaje de quien se hizo adulto como Pepe Domingo.

Así, sin más apellidos que el cariño y la familiaridad, de ese modo conocemos a una de las voces más populares de la radio del país que mejor radio hace... Pepe Domingo.

Hasta que se me acaben las palabras, editado por Aguilar, repasa la carrera de quien debutó ante el micrófono a mediados de los años 60 en Santiago, en Radio Galicia (Cadena SER) e hizo luego las maletas para instalarse en el Madrid ye-yé, aquella época de una Primera División donde su amado Deportivo jugaba arriba un año sí y otro no, con su fútbol metido dentro de un ascensor, un sube y baja que enseñó al veinteañero Pepe Domingo que la vida, tiene noche y día, que en cada semana hay varias tardes de lluvia y alguna de sol pero que nada impide cantar a gritos una canción porque... la vida sigue igual. Cada hora merece vivirla. Siempre.

Dice Julio Iglesias que este nuevo libro de Pepe Domingo “es mucho la vida, las aventuras, las anécdotas de un personaje con una voz y un estilo inconfundibles”.

Y añade: “Pepe Domingo es una institución que se ha mantenido viva y llena de emociones ayer, hoy y siempre. Él continúa trabajando a tope... Y él mismo me ha comentado, tiene cuerda para rato. Todos nos preguntamos hasta cuándo. Como dice el título del libro: Hasta que se me acaben las palabras”.

Desde sus inicios en el dial en Compostela hasta su actual etapa en Cope, igual ha hecho radio musical, que deportiva, que ha cantado, hecho de la publicidad un arte, del arte de hablar en la radio una cátedra y del amor por su familia y su tierra natal un mapamundi para compartir con sus amigos, que los tiene a mares, como los premios (Nacional a las Artes , el Joaquín Prat de Radio...)

Canta Julio: “Siempre hay por que vivir, por que luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar...”, y aunque al final la vida siga igual, la radio sin Pepe Domingo no sería lo mismo. Ojalá nunca se acaben tus palabras maestro.