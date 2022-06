Peregrinación dos Balbinos por Galicia

Fervenza Edicións en 2020 iniciou un proxecto editorial Os Balbinos, protagonizado por unha familia que percorre varios camiños desde un punto de Galicia a Compostela.

Foron catro os volumes publicados ata hoxe: O Camiño francés e a Ruta da Prata, en 2020; en setembro de 2021: Camiño Inglés e Camiño portugués. Caracterízanse por poder lerse en tres linguas (galega, castelá e inglesa) e, desde o punto de vista do relato, por iniciarse a partir dunha idea curiosa do clan familiar. O primeiro, dos publicados en 2021, partiu dun xogo do avó, que os levou, a modo de piratas, a iniciar o Camiño desde Ferrol; o segundo a idea foi da avoa, quen deseñou gorras co lema Ultreia, a causa de iniciar o Camiño en Tui. Con humor, amenidade e bo contar percórrese a xeografía galega relacionada co Camiño a Compostela, con boas guías ilustrativas e cartográficas para que o camiñante non se perda e goce.

blanca.roig@usc.es