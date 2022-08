‘‘Por los pelos’ lleva a los cines el el mundo de postureo en el que vivimos

Quedarse calvo sigue siendo un trauma para muchos hombres. A nadie le gusta perder el cabello, especialmente en un mundo en el que la superficialidad, la imagen y el marketing son tendencia.

Juanjo, Sebas y Rayco son tres ejemplos, entre millones, de cómo la alopecia, además de la caída del cabello, conlleva también la caída de la autoestima, de la seguridad e incluso, de la masculinidad. Rayco es cantante de reggaetón y tiene más entradas que el Corte Inglés. En el paraíso del postureo, su problema capilar puede traducirse en menos seguidores y en menos conciertos.

Juanjo es un pusilánime cuarentón que lucía con dignidad el descampado de su cabeza hasta que se casó con Inma, una mujer aficionada a los retoques estéticos, instalada en una permanente crisis de edad y que piensa que estar casada con un calvo la envejece más que unas patas de gallo.

Sebas, al contrario que su amigo Juanjo, lleva encerrado en ‘el armario’ de los calvos desde que descubrió el peluquín de pelo natural. Una prótesis capilar que tiene que competir con el ‘pelazo’ de la nueva pareja de su exmujer, un adonis al que sus hijas están empezando a llamar ‘papá’. Si bien la alopecia no diferencia ni entiende de estratos sociales, su solución, sí. Y es que, lo que hasta ahora era prohibitivo para muchos, Turquía lo ha hecho accesible para todos con su turismo capilar low cost, convirtiéndose así en el nuevo maná de los calvos. Juanjo, Sebas y Rayco se embarcarán en una aventura en la que descubrirán que su problema no está tanto encima de su cabeza, si no dentro.

El turismo capilar ‘low cost’ da el salto al cine con Por los pelos. Una historia de autoestima, la nueva comedia dirigida por Nacho G. Velilla, responsable de series míticas como 7 vidas o Aída y realizador de títulos tan conocidos como Perdiendo el norte o Villaviciosa de al lado.

Carlos Librado, Antonio Pagudo y Tomy Aguilera encarnan a los tres sufridos protagonistas. Completan el reparto Eva Ugarte, Leo Harlem, Amaia Salamanca, Alba Planas, María Hervás y la revelación de Campeones, Jesús Vidal.

‘VOY A PASÁRMELO BIEN’. Valladolid. Septiembre de 1989. David y Layla acaban de empezar octavo de E.G.B. y les gusta mucho “Hombres G”. También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso. A pesar de todo, los dos se hacen inseparables y se meten en líos cada vez más grandes, e incluso a veces, cuando están juntos, el impulso de cantar y de bailar las canciones de su grupo favorito es tan fuerte que se ponen a hacerlo en mitad de la calle. Y eso es porque se lo están pasando bien. Muy bien. Valladolid. Poco más de treinta años después. David y Layla no se han vuelto a ver desde finales de los ochenta, pero nunca se han olvidado el uno del otro. A Layla las cosas, al menos en lo profesional, no le han podido ir mejor: es directora de cine y ha ganado un Oscar. La vida de David, en cambio, ha sido más normal y ni es famoso ni ha ganado ningún premio. Layla vuelve a la ciudad para recibir un homenaje y los dos pasarán juntos una semana. Durante esos días ya no cantarán y bailarán por la calle, pero se darán cuenta de que los niños que fueron no han desaparecido del todo.

En 1989 y en 2022, los protagonistas de esta historia lucharán con todas sus fueras por no dejar ir a su primer amor. Y por pasárselo bien. Cinta dirigida por David Serrano y protagonizada por Raúl Arévalo, Dani Rovira y la actriz mexicana Karla Souza.

‘La bestia’. Idris Elba interpreta al Dr. Nate Daniels, un hombre recién enviudado que decide realizar un viaje planeado tiempo atrás y regresar con sus hijas a Sudáfrica, el país donde conoció a su esposa, para visitar una reserva de caza gestionada por Martin Battles (Sharlto Copley), biólogo experto en fauna salvaje y viejo amigo de la familia. Pero lo que comienza siendo una experiencia para sanar heridas se convierte en una aterradora lucha por la supervivencia cuando comienza a acecharlos un león que, tras escapar de unos sangrientos cazadores furtivos, ahora ve a todos los humanos como enemigos.

‘con canas y a lo loco’. Mackenzie está cansada de hacer todas las cosas que tiene que hacer para estar al día y salir adelante a sus 30 años. Su deseo más profundo es tener más de 60 para poder simplemente descansar, relajarse y ponerse un buen jersey de lana. Pero cuando su sueño se cumple tras una extraño suceso y se convierte en Rita, una mujer de 65 años, Mack descubrirá que la vejez no es lo que ella imaginaba. Diane Keaton, Taylour Paige y Elizabeth Lail protagonizan esta película dirigida por Katie Aselton.

‘Caribe, todo incluido’. Alicia (Hiba Abouk) es engañada por su novio de toda la vida (Alejo Sauras), y acaba en Punta Cana invitada por su mejor amiga (Cristina Castaño) para olvidarse de su ex. Por otro lado, el socio de su ex-novio (Marc Clotet) acaba también en Punta Cana, buscando una piedra de alto valor robada por su socio. Allí, se encontraran con unos personajes de los más variopintos, desde sabrosos trabajadores del hotel, policías sin escrúpulos, niños mudos, y una viuda buscando satisfacciones carnales.