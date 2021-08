Prado fai un balance “positivo” do ‘Viñetas desde o Atlántico’

O salón do cómic o Viñetas desde o Atlántico clausurou antonte domingo a súa XXIV edición cunha “sensación xeral de positividade”, en palabras do seu director, Miguelanxo Prado. Por segundo ano consecutivo, o festival de cómic coruñés tivo que adaptar a súa programación e mais o desenvolvemento das súas actividades aos condicionamentos esixidos pola situación sanitaria, sen por iso faltar á cita co público nin renunciar ás súas propostas esenciais.

“Aínda que nesta edición nos achegamos moito á normalidade, igualmente tivemos que inaugurar Viñetas con restricións parecidas ás do ano pasado, iso si, con moitos máis convidados e incorporando as charlas e mais sesións de firmas habituais. Amañar toda a programación no medio e medio dunha situación tan chea de incerteza foi a principal dificultade desta edición”, sinala o director, que non dubida en falar dun “balance moi positivo” co punto de mira xa na celebración do 25 aniversario en agosto de 2022.

Miguelanxo Prado destaca a “excepcional historia” do salón internacional. “Un proxecto que, apoiado polo Concello, se mantén durante 24 anos e consegue facerse un oco no panorama nacional –di- é todo un logro”.

Prado remarca tamén a incuestionable “complicidade” con esta “aposta social”, tanto por parte dos que a sustentan como da cidadanía coruñesa que, a piques de cumprir un cuarto de século, xa considera Viñetas unha parte indisociable do seu verán.

“Hai moito que celebrar nas vodas de prata do Festival, o ano que vén”. Tanto a organización coma os libreiros participantes da feira editorial coinciden en destacar a resposta do público. Constataron unha afluencia bastante superior ao salón Viñetas 2020, moi restrinxido debido á pandemia. “Houbo edicións mellores con salas repletas de xente”, recoñece o director, “pero a pesar das limitacións que forzosamente reduciron este ano a cantidade de persoas que puideron acceder ás salas e mais as actividades, os números son infinitamente mellores que o ano pasado. E aínda temos ata setembro para confirmalo”.

As restricións polo COVID provocaron tamén unha escasa presenza de visitantes estranxeiros. Nos festivais previos á pandemia era frecuente atopar grupos de afeccionados alemáns, portugueses ou franceses; mesmo non poucos deles programaban as súas vacacións en coincidencia co Viñetas, para ter a oportunidade de visitar e asemade participar no salón.

Para Miguelanxo Prado “temos que meter dunha vez na cabeza que, a curto prazo, non imos volver a ver en ningún ámbito as grandes cifras de público de antes do COVIDd”. Avoga Prado, daquela, por seguirmos adiante “adaptándonos a esta situación” e buscando “novas ferramentas”. Pon como exemplo, no caso de Viñetas, o bo funcionamento das retransmisións en liña das charlas cotiás cos autores invitados, argalladas coa intención de paliar o limitado número de persoas que de ordinario poden acceder en directo ao Kiosco e que, neste 2021, resultaron cruciais, dada a redución de aforo derivada da pandemia. Non só teñen un altísimo seguimentoal, senón que, por riba rexistran taxas anuais de visualización importantes.