Preparan xa cheos de alegría a homenaxe a Delgado en Córgomo

A pequena aldea de Córgomo, situada no concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras, ten, segundo os datos do padrón, pouco máis de 200 habitantes. Habitantes que estes días viven unha actividade frenética embelecendo as súas rúas para homenaxear ao seu veciño máis ilustre, Florencio Delgado Gurriarán, protagonista das Letras Galegas 2022 e que levou o nome do seu pobo, e a todo Valdeorras, á súa poesía e ao mundo.

“Está a situarnos no mundo da cultura, está a facernos visibles a un concello que é pequeno, como o noso”, dixo, en declaracións a Europa Press, o alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, quen destacou que os veciños están “cheos de alegría”.

Delgado Gurriarán, destacou o rexedor, foi o poeta “do viño, da terra, dos camiños, das viñas, de Córgomo e de Valdeorras, é quen nos representa”. “Todos nos vemos identificados na súa poesía”, dixo Enrique Álvarez, que engadiu que boa parte desa actividade literaria desenvolveuna no exilio en México.

A elección de Florencio Delgado Gurriarán para as Letras Galegas deste ano ten tradición nesta zona do interior ourensán. Segundo lembrou o alcalde, xa hai “máis de vinte anos” creouse unha asociación por parte dos propios veciños para reivindicar que se dedicase á súa figura o Día das Letras Galegas, unha iniciativa que contou con apoios como o de Carlos Casares ou Xesús Alonso Montero.

Con todo, aquela iniciativa non logrou entón os seus froitos. “Durante moitos anos estiveron ao tentar e deixárono. Agora están encantados da vida, era algo que se esperaba como auga de maio”, dixo.

Como concello, Vilamartín de Valdeorras uniuse “fai seis ou sete anos” aos municipios da zona de Valdeorras para volver reivindicar esta homenaxe para Delgado Gurriarán, que se viu materializada ao final neste 2022.

Por mor da Guerra Civil, Florencio Delgado Gurriarán abandonou Galicia e España, recalando finalmente no exilio en México, onde participou activamente na vida cultural da colectividade galega.

Alí, seguiu cantando e versando a Valdeorras e levando o nome do seu Córgomo natal e as súas vivencias de infancia nos seus pseudónimos.

“Os galegos levamos a terra alá por onde imos”, apuntou Enrique Álvarez, que cre que Delgado foi no exilio “a voz de moitas persoas que sentían o mesmo que el pero que non o podían expresar”.

Como retorno, e para celebrar a súa figura, os veciños de Córgomo implícanse estes días en “embelecer o pobo” para conmemorar ao grande as Letras Galegas 2022.

Botellas do viño valdeorrés sobre o que el escribiu decoradas cos seus poemas, cestas de flores, letreiros cos topónimos que incluíu nas súas creacións ou pezas de lousa, adornarán a localidade.