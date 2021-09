Pruebas de los detectives privados: Doverty nos cuenta cómo las obtienen

“Básicamente, lo que hace este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil es dar el pertinente marco legal para poder presentar los informes obtenidos por medio de detectives privados a una causa judicial abierta, siempre sobre hechos relevantes para la resolución del caso, por lo que no solo queda regulado el papel de un investigador privado, sino que se establece un marco legal en el que las informaciones obtenidas por investigadores capacitados pueden tener consecuencias en el devenir de una causa judicial abierta”, explican desde Doverty , una de las agencias de detectives privados de más renombre en nuestro país.

Un detective privado es una persona que cuenta con la formación pertinente para desempeñar el rol de investigador particular para una agencia de detectives privados o por cuenta propia. Los mecanismos que regulan sus actividades y las competencias en materia de obtención de información privada son cuestiones que a menudo se entremezclan con los mitos de la ficción y que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de un detective.

Esta presunción es extensible a toda prueba audiovisual obtenida por un investigador privado, siempre y cuando el marco en el que haya sido captada cumpla con lo dispuesto en la ley. “Un detective privado puede obtener pruebas grabadas con cámaras de foto o vídeo, pero no puede hacer un uso a voluntad de las mismas y siempre deben haber sido realizadas en un espacio público, nunca privado, tal y como recoge la sentencia del 5 de julio de 1984 del Tribunal Supremo, que establece que puede ser aceptado como prueba en un proceso judicial toda grabación de vídeo o voz que aporte pruebas de especial relevancia al caso y que hayan sido obtenidas sin vulnerar el derecho a la intimidad”, comenta el equipo de la agencia Doverty.

Desde hace varios años, existe cierta polémica en torno a las pruebas grabadas con cámaras de fotos y vídeos, ya que no siempre han quedado claros los límites en los que una prueba grabada a distancia podía contar con la validez legal necesaria como para ser aceptada en un juicio.

“Aunque el uso de micrófonos ocultos ha sido muy extendido por la ficción, lo cierto es que son una herramienta de trabajo útil en determinadas situaciones, pero no para dar por válida una prueba durante un juicio”, explican desde la agencia. “De hecho, para que la grabación pueda ser considerada como prueba a todos los efectos debe haber sido obtenida a través de conversaciones en las que él mismo haya sido partícipe, no a través de micrófonos ocultos o herramientas similares; de lo contrario, la prueba no tendría ninguna validez legal”, apuntan en Doverty.