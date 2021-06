“Puedo decir que fui feliz”, señala Oliva Figueira en sus memorias

“A mis años ya tengo edad para recordar, y mi vida ha sido cualquier cosa menos aburrida, por eso, durante cinco meses, me he dedicado con pasión a remover el pasado”, afirmó Oliva Figueira, esposa de José Caamaño, fundador del Grupo Caamaño, en la presentación de sus memorias Amor por la vida, que se celebró a las seis de esta tarde en la Finca Montesqueiro de Oleiros (A Coruña).

En la publicación, de 384 páginas, la autora no solo cuenta su apasionante vida sino, también, el nacimiento y explosión del Grupo Caamaño de la mano de Inditex y la crisis del Real Club Deportivo de La Coruña, del que fue vicepresidenta de su Fundación. “He vivido momentos de película de terror –dijo- como cuando fui secuestrada y atracada en mi propia casa. Y otros de cuento de hadas como mi boda, el nacimiento de mis hijos o la actuación con dos de mis ídolos musicales: Omar Alfanno y Pablo Milanés”.

“A estas alturas de mi biografía –aseguró- puedo decir que he sido feliz. He trabajado mucho y he hecho un poco de todo: ‘llamaba las vacas’ cuando mis padres araban la tierra, tricoté en el taller de la querida Lucita Calviño, fregué y fui camarera en el restaurante de mis suegros y ayudé a mi marido en los primeros compases de lo que terminó siendo el Grupo Caamaño. A bordo de un camión, he recorrido toda España y media Europa. Realicé tareas administrativas y manuales. Hice de ama de casa y me preocupé y ocupé de la educación de mis hijos. Hasta organicé, con un grupo de mujeres, las fiestas patronales de A Corveira”.

En el acto, que fue retransmitido por streaming, además de la autora intervinieron dos de los prologuistas, Paco Docampo y Norberto Rodríguez, y el expresidente del Deportivo de A Coruña, Paco Zas.

El primero, que calificó a Oliva de “Cenicienta del siglo XXI”, subrayó que “todos sabemos que Oliva es cordial y expansiva, pero, al mismo tiempo, muy celosa de su intimidad. Pues bien, con estos antecedentes, se ha liado la manta a la cabeza, ha echado la vista atrás sin ira y ha parido este libro que, os puedo asegurar, os va a enganchar. Porque la vida de nuestra amiga es cualquier cosa menos anodina y la constatación de que la realidad supera a la ficción”.

Por su parte, Norberto Rodríguez afirmó que “nada más conocer a Oliva, lo primero que percibí es que era una mujer decidida y directa, con una gran fuerza interior. Esa fuerza que desde sus difíciles comienzos le ha permitido sortear los baches que surgen en el transcurso de la vida, y superar los retos que ella misma se ha impuesto”.