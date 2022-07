¿Qué se esconde detrás de un dolor físico?

El dolor físico es una señal de alarma de que algo no va bien en tu cuerpo. Este dolor físico es desagradable y, además; es una señal de tu organismo para que le prestes atención y busques una solución.

Detrás de un dolor físico pueden encontrarse múltiples causas, y una de ellas es el dolor emocional.

Este dolor emocional normalmente aparece cuando sufres una pérdida (muerte, divorcio, rotura de pareja, pérdida de trabajo...), un cambio repentino...algo que altera tu mundo interior de una manera inesperada.

No es un dolor imaginario, solo es difícil de explicarlo. Es un dolor que provoca un gran sufrimiento. No es un dolor localizado, pero si intenso y profundo, y toca tu alma y no se alivia con calmantes.

Cuando no consigues afrontar las adversidades que surgen en situaciones difíciles en el trabajo, familia, pareja etc el cuerpo se resiente y terminas enfermando.

Quizás te hayas sentido desbordado por tus emociones y has intentado huir de lo que sientes, de ese dolor, con la intención de evitarlo a toda costa. Aunque la verdad, con evitar lo que sientes el dolor emocional no disminuye.

Siempre que no gestionamos adecuadamente una emoción, ésta necesita expresarse a través del cuerpo, muchas veces con síntomas psicosomáticos.

El dolor emocional no suele tener una causa orgánica pero afecta a tu salud, y puede somatizar en síntomas como dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, problemas cutáneos...que van cargadas de emociones que no han sido gestionadas.

Las emociones hablan a través de cuerpo, y cuando no son verbalizadas producen dolor físico, malestar en nuestro cuerpo y pueden alterar el sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso autónomo, el encargado de mantener el equilibrio entre el sistema nervioso simpático (responsable de que nos pongamos en movimiento y estemos activos), y el sistema nervioso parasimpático (responsable de proporcionar calma, relax, paz interior...)

Cuando somos conscientes de nuestras emociones y se empiezan a verbalizar, el dolor emocional comienza a disminuir. De esta manera se van sanando las heridas emocionales que estaban causando un daño físico.

Terminar con el sufrimiento que causa el dolor emocional, va a depender mucho como se viva y se interprete ese dolor.

El dolor emocional puede acompañarse de un cuadro de ansiedad importante, angustia o miedos que son difíciles de vencer, si no se expresan las emociones que hay detrás de ese dolor.

Si quieres consultarme tu caso puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.