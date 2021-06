“Que te lean miles y miles de lectores da vértigo”

Miguel Conde-Lobato ya no es un autor novel. ¿Siente más vértigo ahora que cuando publicó su primer thriller?

Sí. La primera novela publicada y por una editorial tan importante era un sueño. Todo lo que sucedía, desde el mismo hecho de su salida a la venta, verla en las librerías, que te leyesen miles y miles de personas...todo era una pasada. Agradecí mucho el calor de los lectores, sus comentarios cariñosos. Fue increíble. Ahora viene una segunda obra. Y tienes gente dispuesta a seguir leyéndote. Y claro, no quieres decepcionar y quieres seguir entreteniendo.

Su segunda novela en dos años. ¿Eso significa que va en serio?

En un mundo donde se publican miles y miles de thrillers al año, para hacerte un hueco o vas en serio, o es mejor que lo dejes. Intento dar lo mejor de mí mismo al lector. Espero conseguir estar a la altura de su confianza e interés.

¿Cómo compatibiliza la escritura con sus otras actividades profesionales?

Con mucho esfuerzo y durmiendo poco. Pero como dicen el refrán “sarna con gusto no pica”. Tengo una profesión como creativo publicitario y como realizador que me exigen el máximo. Pero la suerte es que cuento siempre con un gran equipo que hace que todo sea más fácil. Solo así puede uno dedicar su tiempo libre a pasar horas y horas escribiendo.

¿La familia cómo lo lleva?

Muy bien. Tanto mi mujer como mis hijas son grandes lectoras. Les divierte que escriba y les gusta lo que escribo. Aunque son críticas y muy exigentes.

En sus obras hay dos constantes: un tema social como telón de fondo y la presencia de Galicia.

Es cierto. Me parece que el interés de una trama de suspense permite asomarte a algún tema candente y tener algún momento para la reflexión. ¿Lo de Galicia? Es una teima personal. Siempre estará, de uno u otro modo, en todo lo que cree. Por amor a mi tierra y por agradecimiento. Galicia siempre me ha tratado muy bien.

Biomedicina mezclaba con religión es una mezcla explosiva y las dos están omnipresentes en La Conspiración ¿Por qué eligió esta temática? ¿Le aburre lo políticamente correcto?

Elegí el tema porque me pareció fascinante y un buen contexto para una trama de intriga y suspense.

La tecnología se ha desarrollado tan deprisa que no sabemos hasta dónde puede llegar y hasta dónde nos puede llevar. Es un tema en el que la realidad sigue superando a la ficción. Hoy hablar de una granja de cerebros no parece ciencia ficción. Y no es que me aburra lo políticamente correcto, pero no poder crear o fabular sobre un tema no es que sea políticamente correcto, es, simplemente, falta de libertad, y esto sí que me aburre.

Neuralink, la compañía fundada por el poderoso Elon Musk, tiene similitudes con uno de los personajes clave de la novela ¿Pura coincidencia?

Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Mis personajes son todos de ficción.

El argumento parte de una idea tan transgresora como la de clonar a Jesucristo.

Sí. Es el desencadenante de la historia. Una premisa que trata de poner el foco en lo que se puede hacer si no se respetan los límites.

¿No teme que alguien se sienta ofendido?

No. En la novela se hace referencia al hecho como algo sacrílego. Creo que si no se tocan estos temas es más probable que algún desalmado pueda intentar llevarlos a cabo.

Al igual que en su primera novela, Los lobos no piden perdón, en La Conspiración el lenguaje es muy cinematográfico, ¿le gustaría llevarla al cine? ¿Tal vez una serie?

Sí. Los lobos no piden perdón está n en fase de desarrollo del proyecto de una miniserie y “progresa adecuadamente”. En cuanto a la Congregación, sí, me encantaría verla en la pantalla.

En su novela , Maianca y A Coruña conviven con Los Ángeles, Londres, Madrid o Ginebra también están presentes...

Sí, una de las cosas que me propuse es unir en una misma historia Los Ángeles y Maianca, Londres y Samos, Coruña y Ginebra... Me parece que ese doble ángulo internacional y local enriquece la historia y la hace más trepidante.

¿La Conspiración es el principio de una saga? ¿Tayson Tabares es el nuevo Philip Marlowe?

Me gustaría que fuese así. Tyson Tabares es un detective, ex policía de los Ángeles, que responde a un nuevo perfil: el del detective 2.0. Se autodefine como investigador e instigador privado y confiesa que su verdadera profesión es ser grano en el culo. Por una serie de acontecimientos se encontró llevando algún caso crowfounding y eso hizo que además de su trabajo como investigador se le uniese el de una especie de activista a sueldo. Sí, esas cosas son las que pasan en el siglo XXI. Todas las profesiones han evolucionado ¿por qué no habría de hacerlo la de investigador privado?

Convénzame: ¿por qué debemos leer La Conspiración?

Juan Gómez-Jurado ha dicho de ella que lo tiene todo para enganchar al lector. Y no conozco en España a nadie que sepa más de esto. Yo los invito a que la lean. Creo que van a disfrutar de una historia trepidante, un thriller que además les hará reflexionar sobre los límites de la ciencia y lo humano