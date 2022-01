Rayden compara a Tanxugueiras con Rosalía de Castro

··· Su ‘Calle de la Llorería’ va dedicada tanto a su ‘yo’ anterior como a “aquéllos que se intentaron aprovechar” de su vulnerabilidad antes. “Al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse, a vendedores de humo que buscan claridad”, son los primeros versos. La letra es uno de los puntos fuertes, y lo explica porque “el año pasado vi a muchos compañeros diciendo ‘si España quiere ganar Eurovisión que me llame’ o cosas así. Pensé que no sabía si me presentaría, pero si lo hiciese, por lo menos a letra me ganarían muy pocas personas”, recalca.