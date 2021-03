Reedición: música e literatura cos animais de festa

Entre as novidades de Kalandraka Edicións (2021) fixámonos na reedición do libro-álbum O carnaval dos animais. Camille Saint-Saëns, realizado polo psicólogo e pedagogo coruñes José Antonio Abad e ilustrado polo portugués João Vaz de Carvalho que conxugaron oficio e intelixencia neste precioso producto cultural.

No texto relátase con frescura a preparación e celebración do aniversario do rei dos animais, o león, á que acudiron un amplo elenco de animais que se van presentado a través das súas cualidades máis salientables, mostradas nas ilustracións narrativas, significativas e simbólicas que acompañan o texto. Entre eles figuran dous homes e un piano para celebrar con música o aniversario.

A festa tínguese de escuridade co baile dos esqueletes, pero pronto a luz gaña peso. Para rematar hai uns QR con audicións da peza musical de Saint Saëns, tamén breves datos biográficos do compositor, autor e ilustrador.

m.fboo@udc.es