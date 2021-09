Regresa la pasarela de Madrid con más público y aumento de modistos

Madrid. Mercedes-Benz Fashion Week Madrid regresa con fuerzas renovadas en su 74 edición, en la que recupera diseñadores, más desfiles presenciales, más público y con la sostenibilidad como bandera, destacando por la elección de la totalidad de modelos nacionales por primera vez en esta pasarela.

Nuria de Miguel, directora de la MBFWMadrid, explicó este jueves en rueda de prensa que se presenta una edición “rica en contenidos”, con una alta representación de diseñadores y más desfiles en la pasarela -los puntos más destacados-, junto al hecho de que se amplía la presencia de público hasta en un 42 por ciento, casi el doble que en la edición anterior.

Resaltó que sin el apoyo del Ayuntamiento de Madrid con la iniciativa Madrid Capital de Moda no hubiera posible, y agradeció que los diseñadores -algunos ausentes en la pasarela anterior- hayan vuelto a elegir MBFWMadrid para presentar sus colecciones, en esta edición de primavera-verano 2022.

“Siempre hemos apostado por los desfiles presenciales y no nos equivocamos”, dijo De Miguel, aunque reconoció que los fashion films continuarán siendo una herramienta eficaz para llegar a “más público”, por lo que MBFWMadrid ha implementado su plataforma online con más contenidos. “Nuestra apuesta por la digitalización sigue en firme”, aseguró.

El avance en la internacionalización de la moda española, la sostenibilidad y la elección de un casting de modelos totalmente español son otras de las novedades.

“Es el momento del made in Spain. Hay modelos españoles excelentes que hasta que no triunfan en las pasarelas internacionales no tienen visibilidad y hemos decidido romper con esa dinámica”, indicó De Miguel.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, agradeció a los diseñadores su apuesta por esta pasarela “tras haber pasado por momentos muy duros. Sé lo difícil que es defender la moda de autor” y les calificó como “buque insignia” por “resistir, seguir creando y desafiar los convencionalismos”.

Modesto Lomba, presidente de ACME (Asociación de Creadores de Moda de España), dijo que, pese a las dificultadesr, ha llegado el momento de seguir dando pasos hacia delante. Inmaculada Tapia