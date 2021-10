si te sientes muy cansado, apático, triste, somnoliento, no tienes ganas de hacer nada... quizás pienses que te estás deprimiendo.

Puedes estar equivocado, y más bien son las fluctuaciones de tus hormonas tiroideas las responsables de las alteraciones del estado de ánimo e incluso la depresión, como lo demuestran estudios de M. Bauer, T. Goetz, T. Glenn, psiquiatras de la Universidad de Dresden.

Cualquier síntoma que sufras va a informar de que algo no está funcionando bien en tu organismo, y lo ideal es buscar cual es la causa de ese desequilibrio.

Pero, antes de continuar ¿Qué es el tiroides? Es una de las glándulas más importantes del cuerpo humano. Se localiza en la base del cuello y tiene el tamaño de una bellota, y con forma de mariposa.

Su función es producir, almacenar y liberar en sangre tres hormonas: la calcitonina, T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina). Es indispensable para que esto se produzca, la presencia de yodo que obtenemos de la dieta.

(Una recomendación, consumir una sal no refinada, es decir, que proceda de una salina. Esa sal es rica en yodo de manera natural, pero también es sal, no abusar. Máximo 5gr/día)

Las hormonas tiroideas, son vitales porque intervienen en el desarrollo del sistema nervioso, regulan el metabolismo y controla la frecuencia cardíaca, el uso de la glucosa, el mantenimiento de la temperatura corporal, la fuerza muscular etc.

Aunque pequeñas fluctuaciones de las hormonas tiroideas pueden cambiar por completo el comportamiento de las personas, voy a centrarme cuando la glándula está poco activa y produce una cantidad insuficiente de hormona, es decir, en el Hipotiroidismo.

La relación tiroides-cerebro-estado de ánimo influye en la producción de serotonina como lo demuestran los estudios del Hospital Universitario Carl Gustav Carus, de Alemania, donde explican que el hipotiroidismo, por ejemplo, provoca que suframos un déficit de este neurotransmisor, relacionado con el optimismo, el bienestar y la motivación.

Cuando una persona acude a consulta diciendo: “me siento triste, con el ánimo bajo, angustiado sin motivo, tengo la mente confusa, no me concentro en nada, he perdido el interés...”, antes de etiquetarle de depresión, mejor pedir un análisis de tiroides y comprobar los niveles de hormonas, porque podemos encontrar la explicación a todos sus síntomas.

Los trastornos psicológicos en pacientes con hipotiroidismo, es uno de los principales motivos de consulta.

