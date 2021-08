Resurrection Fest acaba con While She Sleeps en alza y un gran ambiente

Este verano de 2021 ha acabado por resultar enormemente curioso. Llevábamos tanto tiempo de prohibiciones derivadas de la resistencia a la pandemia, que, entre otras cosas, los conciertos prácticamente habían desaparecido de la Tierra. Entre el público dominaba la desesperación. Entre los artistas, auténtica y genuina ansiedad pero Galicia ha tenido de nuevo gran festival de rock y metal, el Resu, levantado esta semana con aforo limitado y las lógicas cautelas de esta era de la COVID pero apostando por la cultura. Ayer tuvo lugar el ritual de despedida del Resurrection Fest Limited (Viveiro, Lugo). La misa negra definitiva que nos hizo cruzar fronteras místicas.

Un combo como While She Sleeps puede hacer pensar en muchas cosas, desde luego, pero a nosotros nos recordaba, curiosamente, ciertos versos de T.S. Eliot: “Ash in an old man sleeve/ is all the ash the roses burned leave./ Dust in the air suspended/ marks the place where a story ended” (en traducción improvisada, diríamos: “Ceniza en la manga de un anciano/ es toda la ceniza que dejan las rosas quemadas./ El polvo suspendido en el aire/ delimita el lugar donde la historia terminó.”).

Se había anunciado a bombo y platillo que este de Viveiro sería su único concierto en España, y así fue.

Presentaban So What?. Y el efecto que tuvo en la audiencia fue como si de pronto un grupo de extrañas hadas oscuras extraídas de una vieja representación de un Macbeth por una compañía como la Old Vic cubriera el cielo y perpetuara una escena mágica que haya durado siglos. True Mountains, Teksuo, Landmvrks y Destruction hicieron el resto. Una jornada final de vértigo. Y un éxito rotundo de este curioso Resu Limited 2021... La sorpresa de la primera de estas tres jornadas vivivas (de jueves al sábado) fueron los Kreator, justo las estrellas resplandecientes del primer día, arranque de un cartel donde también han brillado Bala o Aphonnic (buenos representantes de la escena musical gallega) en una cita que contado con el apoyo de Estrella Galicia, Xacobeo 2021-22, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Viveiro, unidos por el rock.