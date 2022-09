Tiienen más de doscientos metros de altura, se alzan en las ciudades como símbolos de la civilización, destacan por su diseño y funcionalidad y los idearon los arquitectos más reconocidos. Son los tres mejores rascacielos construidos en el mundo, los nuevos reyes del horizonte urbano.

En estos tiempos en los que los ánimos a menudo andan por los suelos y las expectativas suben y bajan en respuesta a las curvas estadísticas de contagios y las informaciones sanitarias, puede ser reconfortante dirigir la mirada y la atención hacia las obras de la civilización que apuntan a lo más alto y simbolizan la capacidad humana de progresar y superar cualquier obstáculo. Los rascacielos elegidos como los mejores del mundo nos invitan a mirar hacia lo más alto, como máximos exponentes, tanto del diseño arquitectónico y tecnología constructiva más avanzados, como del espíritu de superación y progreso de la Humanidad.

‘LLAMA ARDIENDO’ DE MÁS DE 450 METROS. La torre Lakhta Center de 462 metros de altura y 87 plantas, situada en San Petersburgo y diseñada por Gorpproject y RMJM, no solo es el edificio más alto de Rusia, sino que es el edificio más alto de Europa y el decimocuarto edificio más alto del mundo, señalan desde Emporis.

Tiene una forma inusual e impresionante: su estructura exterior consta de cinco alas que giran casi 90 grados, creando una impresión dinámica y dando al edificio la forma de una llama ardiente, que se asemeja al logo de la compañía Gazprom, el productor de gas natural que ha instalado su nueva sede en esta construcción.

Este rascacielos, que está expuesto a temperaturas extremas, también destaca por su uso de tecnologías ecológicas y energéticamente eficientes.

Una fachada de doble piel, es decir, compuesta por dos capas que refuerzan el aislamiento, evita la pérdida innecesaria de calor y hace que la edificación sea extraordinariamente eficiente desde el punto de vista energético.

Además, en el Lakhta Center el exceso de calor no se pierde, sino que se devuelve al sistema, debido a que incorpora una innovadora tecnología de radiadores infrarrojos.

LA ELEGANTE TORRE DIVIDIDA EN DOS MITADES. El rascacielos Leeza SOHO en Beijing (capital de China), es un edificio de oficinas de 207 metros de altura y 46 plantas, único con su forma redonda y núcleo interior retorcido. Fue uno de los últimos proyectos de la arquitecta estrella Zaha Hadid antes de su fallecimiento en 2016.

Especialmente llamativo es el atrio (amplio recinto que precede a la entrada) de la torre, que recorre todo el edificio de arriba a abajo y lo divide elegantemente en dos mitades. Con una altura de 194 metros, también es el atrio más alto del mundo, de acuerdo a la base de datos de Emporis.

Además, el acristalamiento continuo de este atrio, que es de acceso público, asegura que el edificio esté inundado de luz y permite una vista excepcional del edificio, así como de las concurridas calles de Beijing, apunta la compañía.

Debajo del Leeza SOHO hay una estación de metro, por esa razón el edificio tuvo que dividirse en dos partes. Sin embargo, las dos zonas están rodeadas por un “muro cortina” o “curtain wall” , una fachada autoportante, independiente y más ligera, que se construye por delante de la estructura resistente del edificio, y además tiene la curiosidad de que algunos pisos están conectados por puentes.

INNOVADORA MUESTRA DE MATERIALES ESPECIALES. El rascacielos 35 Hudson Yards está ubicado en Nueva York, y es parte de un importante proyecto de construcción de Hudson Yard destinado a remodelar el lado oeste de Manhattan.

Con sus 308 metros de altura se trata del edificio residencial más alto del proyecto Hudson Yards e incluye 143 apartamentos y un hotel de lujo que se extiende a lo largo de 11 pisos. Los residentes en esta torre diseñada por los arquitectos Skidmore, Owings & Merrill, disfrutan de una gran variedad de comodidades que incluyen un gimnasio privado, una sala de meditación, un simulador de golf y una gran terraza con servicio de catering con vistas al río Hudson. Esta torre de 72 pisos destaca por el uso y la mezcla de materiales de construcción especiales.

Por ejemplo, su fachada está hecha de piedra caliza y vidrio de Baviera, lo que aumenta su apariencia única con varios retranqueos o ‘setbacks, es decir partes del edificios situadas por detrás de una línea trazada a una cierta distancia de una calle u otras partes del edificio.

BURJ KHALIFA, DUBAI, EL MÁS ALTO. Sus 828 metros y los 163 pisos en su interior le hacen ocupar el puesto número 1 de la lista de los edificios más altos del mundo. El Burj Khalifa en Dubái cuenta con dos miradores que ofrecen vistas de lo más sorprendentes, ya sea desde el mirador de la planta 124 o desde el situado en la planta 148 del edificio. u construcción fue iniciada en 2004 y finalizada en 2010, un año después de lo previsto y es visible desde noventa y cinco kilómetros de distancia.

TORRE DE SHANGHAI. Otro de los edificios más altos del mundo es la Torre de Shanghái, con 632 metros. Este edificio se sitúa en el distrito financiero de Pudong y cuenta con la peculiaridad de poseer hasta 270 turbinas de viento en su fachada. Además, tiene 106 ascensores que funcionan a una velocidad de 18 metros por segundo.

ONE WORLD TRADE CENTER (NUEVA YORK), EL MÁS ALTO DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL. ¿Qué decir que no se sepa del One World Trade Center? Podemos contaros que cuenta con 546 metros de altura, que tiene 110 pisos, que se construyó en 8 años o que es el rascacielos más alto del hemisferio occidental y el séptimo de los 10 edificios más altos del mundo. Pero lo que sin duda es innegable es que su construcción estuvo marcada por la tragedia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Desde su mirador One World Observatory se puede contemplar unas vistas impresionantes del skyline de Nueva York.