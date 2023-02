Siete años hemos tenido que esperar para volver a ver a Rihanna sobre un escenario. Su regreso más ansiado, en el acontecimiento musical del año en EEUU, en el medio tiempo de la Super Bowl, no ha defraudado a nadie. Y no solo porque la diva de Barbados haya resumido en 13 minutos los 12 mejores éxitos de su carrera a lo largo de 17 años, sino porque además ha coronado el show con el anuncio de que vuelve a estar embarazada. Se trata del segundo hijo/a entre la cantante y su pareja actual, el rapero A$AP Rocky, que también acudió a la Super Bowl para presenciar en directo el espectáculo.

Subida en una plataforma suspendida en el aire y con una cámara enfocando su cara, así comenzado la actuación. Sonaba Bitch Better Have My Money, pero en cuanto se abrió el plano, Rihanna comenzó a tocarse la tripa ya bastante abultada. Hay un nuevo bebé en camino. Para ese momentazo galáctico, con una audiencia de 112 millones de espectadores, según cifras de 2022, Rihanna eligió un total look rojo, esponjoso y con efecto edredón, tan tendencia, con labios y manicura a juego de su propia firma, Fenty Beauty. Llevaba el pelo recogido en una original coleta king sinze con dos mechones sueltos. Y en su oreja derecha brillaban un puñado de piercings.

«Un sueño salvaje». El conjunto rojo deportivo llevaba la firma del británico Jonathan Anderson, también director creativo de Loewe. «Estoy muy emocionado de haber sido parte de este momento inolvidable. Rihanna es un verdadero icono, y trabajar con ella para dar vida a estos looks escénicos es como un sueño salvaje y maravilloso», ha dicho el joven diseñador de su trabajo con la cantante, para la que ha creado un atuendo inspirado en los aviadores, con «volúmenes en sintonía con la escenografía dinámica del espectáculo».

El momentazo más comentado en la redes sociales fue cuando la diva se ha desabrochado el mono, dejado a la vista su barriga forrada con un body de vinilo. El conjunto lo remataba una chaqueta de Alaïa y unas zapatillas rojas MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Low. Rihanna brillaba con joyas de Messika, con pendientes y un reloj rojo con la esfera de diamantes [como los de la canción Diamonds, elegida para cerrar el espectáculo], en el que estuvo acompañada por un buen número de bailarines de la escuela The Royal Family Dance Crew, que se movieron al ritmo marcado por la cantante, y con coreografía de Parris Goebel.

«La lista de canciones fue el mayor desafío. Decidir cómo condensarlas en 13 minutos», había dicho antes la cantante en rueda de prensa, dejando claro a quién iba dedicado el espectáculo: a los inmigrantes. Este ha sido un hermoso viaje. Nunca podría haber imaginado llegar hasta aquí. Así que es una celebración. Estoy orgullosa de llevar a Barbados a la Super Bowl», explicó.

Entre los famosos que estuvieron allí ha sido muy comentada la foto de Cara Delevingne en su Instagram con una camiseta en la que se leía: «El concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol, raro pero vale». La modelo británica es amiga íntima de la cantante y ha desfilado incluso en la última puesta en escena de su línea de lencería Savage x Fenty. Por cierto, los Chiefs se impusieron 38-35 a los Philaldelphia Eagles.