Rosa Díez, entre Chicho y ‘Borgen’

“Voy a proponer como recomendación dos series que ya han finalizado: Modern Family y Borgen. Ambas merecen mucho la pena”, cuenta Rosa Díez al preguntarle desde EL CORREO... y al hilo del segundo título, toca celebrar que Netflix anuncie para 2022 la cuarta temporada de esa ficción política danesa.

Produce envidia que un serial como Borgen sea producido por un canal público (Danmarks Radio, DR) cuando aquí TVE cae y decae sin freno. Hasta su insignia, Cuéntame, firma hoy grises datos de audiencia.

El ayer de ese canal que pagamos todos era otro, en el caso de Rosa durante tardes de tele comunitaria.

“Nací en 1952 y hasta finales de los años sesenta, creo que hasta 1969, no tuvimos tele en casa. Mi recuerdo de aquel primer televisor seguramente está distorsionado, porque para mi era algo extraordinario... Sé que la pantalla estaba abombada, la caja era de madera (o imitación), era profundo... y tenía los botones a la derecha. Toda una experiencia. Las primeras series que vi en un centro social del pueblo fueron Rin Tin Tin y Bonanza”, dice sobre un serial infantil con perro protagonista y sobre aquel wéstern de cartón piedra que llevó el Far West a las mientras desaparecía en los cines.

De niña, Rosa estaba lejos de saber que un día vería Borgen sintiendo como pocas personas el látigo del vértigo que vive su protagonista, Birgitte Nyborg, una mujer al frente del Gobierno danés, apoyada, asediada, idolatrada, traicionada.

Emitida de forma original entre 2010 y 2013, es una delicia sobre el la crueldad con que estallan en el ajedrez del poder peones como la confianza o los sueños. Junto al posterior éxito de House of cards (2013-2018), Borgen nos hace mirar el Parlamento de otro modo.

En 2015, Rosa, tuiteó: “Les recomiendo Borgen: de cómo un partido político mantiene la independencia de los banqueros y la fidelidad a sus principios”.

Y añadió: “En la tercera temporada, una cadena televisión decide convertir el debate político en un espectáculo. El periodista se niega. Es Dinamarca”, concluyó irónica quien descontando el lejano caso de Dolores Ibárruri, secretaria general del Partido Comunista de 1942 a 1960, ha sido la primera mujer al frente de un partido en España tras fundar UPyD en 2007.

Rosa tuvo una infancia de poca tele y juegos hogareños.

“Mis juguetes favoritos eran las muñecas, con los preciosos vestidos que las hacía mi madre, una maletita de plástico con peines y cepillos para la muñeca, libros de cuentos y cuadernos y pinturas para dibujar”.

Ya veinteañera, ingresa en el PSOE en 1977, año de una era televisiva monocorde pero no exenta de algún contenido valioso

“De entonces me gustaba la serie de Narciso Ibáñez Serrado (Chicho) Historias para no dormir (1966-1968 / 1982). Y me encantaban las obras de teatro que emitía TVE desde Estudio 1”, explica esta abuela que ve la arena política desde fuera.

“He vivido momentos muy emocionantes. Destacaría cuando llegué al Parlamento Europeo en 1999, por lo que eso significaba para una generación como la mía que consiguió el sueño de ser parte del club de los demócratas; y después cuando, contra todo pronostico, en 2008 logré un acta de diputada”, subraya.

Rosa se reinventó en ese centro.

UPyD duró poco pero ella ahí vivió mucho, y su rol en el escaño dio paso a otra etapa, a su actual tiempo del sofá de sosiego, sin la intensidad de Borgen ni el terror de Chicho pero con la comodidad que da sonreír viendo en casa Modern Family.

Esa serie estadounidense estrenada en 2009, suma ya once tandas.

Es una de las sitcom más premiadas de la historia, con eco en Neox y otras plataformas. Su inventiva cómica refresca el aire.

Más allá del humor, ella, que cumplió 69 años el pasado 27, no bromea al convertir en libro su visión de España con... La demolición: La gran traición de Sánchez a la democracia (La Esfera de los Libros).

“Lo que ha ocurrido en este ultimo año no es producto de la casualidad ni de la mala suerte. Y doy datos y claves para entender cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer para evitar que se repita (o empeore) la historia”.

Lo dicho, está la cosa tan seria que ver series alivia (pero no soluciona).