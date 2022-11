‘Salvados’ vuelve a poner en el punto de mira al ‘Prestige’ veinte años después

Cuando se cumplen veinte años del naufragio del petrolero Prestige, Salvados reconstruye en dos programas especiales el accidente y las consecuencias del gran desastre medioambiental de España y uno de los mayores del mundo. Ayer se celebró en A Coruña el preestreno de este Salvados especial en el que se contó con la presencia del vigués Fernando González, más conocido como ‘Gonzo’ y algunos de los protagonistas del reportaje.

El periodista vigués ha atendido a EL CORREO recordando aquel 13 de noviembre de 2002, en el que se vertieron 70.000 toneladas de fuel en las costas gallegas.

¿Qué nos vamos a encontrar en estos dos episodios de Salvados?

En parte un recordatorio de lo que sucedió hace veinte años en el que se incluye un seguimiento cronológico de los hechos tal y como sucedieron.

Lo que intentamos con este especial, es que los sucesos que tuvieron lugar hace veinte años sean contados por quienes fueron realmente sus protagonistas. Entender lo que sucedía entre bambalinas mientras los políticos tomaban decisiones desde las administraciones y buscar a las personas que se encontraban en el lugar del incidente, como el capitán del Barco, Apostolos Mangouras, que durante todos estos años apenas a aparecido en escena.

Recordamos también las consecuencias sociales que tuvo aquello, como generó un movimiento de reivindicación ciudadana el “nunca mais”, nos adentramos en el proceso judicial posterior, y en la estrategia comunicativa que siguió el Gobierno. En definitiva, es volver a rememorar aquello pero intentando aportar más cosas de las que hemos escuchado en estas dos décadas.

Se trata, como titula el segundo capítulo de “Tirar del hilo” porque hay cosas que nunca quedaron bien explicadas y que no se supo realmente las personas responsables de las decisiones que se tomaron.

¿Crees que la audiencia que lo vea se va a replantear la gestión del suceso?

Yo creo que replantearlo no, porque quedó bastante claro en aquel momento. Lo que se va a entender es como se administró el incidente desde el Gobierno y desde la Xunta de Galicia, se verá como se decían cosas que no tenían nada que ver con la realidad.

Pienso que la mayoría de la sociedad compartía sensaciones de cómo fue la comunicación ofrecida al público desde el momento del incidente hasta que se hunde el barco, o la posterior gestión que se realizó de limpieza de playas, y el gran proyecto que se llevó a cabo con el Plan Galicia. Lo que intentamos es ahondar en los huecos que se dejaron sin explicar y entender bien lo que realmente ocurrió, saber porqué se toma la importante acción final de alejar el barco, si se siguieron criterios técnicos o políticos, quién ayudo a tomar la decisión, a quién se escuchó y a quién no.

¿Cuáles van a ser los testimonios más impactantes en estos programas, teniendo en cuenta que que va a participar en el programa el capitán del barco hundido?

Lo del capitán habrá que verlo en la segunda parte y lo tenemos porque la primera cosa que nos llamó la atención, haciendo el programa es que a nosotros nos dijeron que estaba muerto. Sin embargo, nunca encontramos un certificado de defunción oficial, así que nos fuimos a buscarlo. A mí me llamó mucho la atención , cuando se hicieron las entrevistas, la declaración de López Sor, recordemos que era el director general de la marina mercante y la persona del Gobierno que tomó las decisiones y que estaba al frente de la situación. Fue el único representante de Estado que se sentó en el banquillo y escucharlo veinte años después es muy impactante. Asimismo escucharemos a Serafín Díaz, que fue la persona que bajo al Prestige para obligar a Mangouras a que encendiese las máquinas del barco, en el primer día tras el May day. Escuchamos a Martín Villa que fue un comisionado para el Prestige, a partir de enero del 2003 y que, un poco como en la película de Tarantino, era el señor lobo; la persona que escogió y contrató el Gobierno para arreglar los problemas. Luego es muy interesante escuchar la parte en la que nos vamos a Grecia buscando a Mangouras porque mientras lo hacemos, hablamos con la gente y preguntamos como se vivió el hundimiento desde ese país, que opiniones tienen de las decisiones que tomó primero la Fiscalía y después la Justicia Española. Son bastantes los testimonios que escuchamos, también hablamos con el Conselleiro de Pesca en aquel momento, que justifica todas las decisiones que se tomaron y entre otras cosas, nos dice que ningún alcalde aceptó meter el barco en el puerto de su término municpal y nos cuenta la historia de esa famosa frase de Rajoy de “unos hilitos de plastilina”.

Finalmente decir que hay una entrevista que me parece fundamental en esta historia, la de Fernando Balbás, sale en el documental, era el jefe de inspección de salvamento marítimo y una de las personas más formadas que había en aquel momento y a la que menos se le escuchó porque sabían que lo que les iba a decir no era del agrado de los gerifaltes.

¿Podemos asegurar que “nunca mais” volverá a suceder algo tan grave como el hundimiento de El Prestige en costas gallegas, a día de hoy?

E moito asegurar de Dios. A ver no ha vuelto a pasar, están prohibiendo los barcos mono casco pero por Galicia y por el corredor de la costa gallega siguen pasando al día centenares de embarcaciones con mercancías peligrosas y el Atlántico sigue siendo un lugar poco seguro, como lo era hace veinte años y con los efectos del cambio climático casi más. Van a ser más fuertes las borrascas que se vean en el mar, pero lo cierto es que nosotros en Galicia habíamos ya vivido siniestros como El Casón, Mar egeo...y el Prestige fue el último de esa serie y toquemos madera pero hace veinte años que no ha vuelto a pasar. Pero ahora, que nunca mais vuelva a pasar, eso no se puede decir.

¿En estos dos episodios también se podrá saber porque los políticos de ese momento tras la tragedia fueron reelegidos?

Evidentemente analizamos la situación y hablamos con gente de los pueblos costeros, donde golpeó más fuerte la marea negra y curiosamente siete meses después se volvieron a elegir a los mismos alcaldes. Hay una frase de Martín Villa que dice “bueno, si los efectos secundarios de las ayudas que dimos fue reforzar al Gobierno, pues alabado sea Dios”.