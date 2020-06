Santiago apoya a su periódico, que cumple 50.000 números

“El esfuerzo continuo, incansable y persistente ganarán”, dijo el escritor James Whitcomb Riley. Y puede que tenga razón, porque lograr que autoridades y personalidades de Santiago nos feliciten por nuestro número 50.000 es una muestra de que EL CORREO es el diario de la ciudad. Y esto no se ha conseguido de un día para otro.

“Esta sería una ciudad diferente si no estuviera ECG”, afirma el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo. “Es una honra haber disfrutado de este periódico en Santiago, porque los 60 primeros años estuvo en Ferrol. Siento orgullo por la labor desempeñada en la ciudad. Además, es muy importante que los compostelanos sepan el valor que tiene un medio de comunicación propio”.

El rector de la USC también nos dedica un mensaje: “ECG leva 142 anos construíndo a memoria colectiva de Galicia a través das súas páxinas. Moito ten cambiado o mundo dende 1878, ata os nosos días pero, despois de 50.000 exemplares, segue intacto o seu valor para a sociedade galega. Hoxe, máis ca nunca, precisamos de medios cuxos suxeitos protagonistas sexan Compostela e Galicia, que conten a nosa realidade ao mundo”.

“Mi más cordial y sincera felicitación”, nos transmite el arzobispo de Santiago: “Que ECG celebre este aniversario constituye un acontecimiento digno de aplauso y de esperanza. La historia nos ha enseñado que una manera noble de dejar constancia del paso del hombre a través del tiempo, siempre breve y siempre plagado de eventos, es la crónica conservada gracias a la palabra escrita. Y ese es el ejemplo de la aventura de un periódico. Me imagino que no habrá sido fácil este camino en la tarea de informar con profesionalidad. Pero el esfuerzo empresarial y periodístico de varias generaciones ha hecho posible hoy compartir esta fiesta de la comunicación. El Santiago moderno no se entendería sin la presencia de este periódico local con vocación de proyección en toda Galicia. La vida de la Ciudad del Apóstol no sería igual”.

El exalcalde Xerardo Estévez no ha querido faltar y nos dice lo siguiente: “A miña infancia, xogando entre a praza de Feixó e a de Santo Agostiño, abrazou ECG. Era como o patio da casa, no que había amigos e grandes máquinas. Na xuventude escribín en ECG, unha xeración posterior á de La Noche, con Borobó, amigo da familia. O periódico foi un adiantado na defensa da autonomía e a capitalidade e da democracia municipal. Deséxolle outros 50.000 días, sempre na promoción de Compostela”.

José Sierra, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, nos felicita “porque non é unha tarefa fácil nos tempos que corren. Todo o equipo humano debedes sentirvos orgullosos de seguir adiante, tendo superado grandes obstáculos”. Asegura que “a implicación da Administración e das institucións, como das empresas, é vital para vós e por iso hoxe comprácenos a min e a Cámara participar nesta edición do xornal. Sodes o xornal da cidade”.

Por su parte, Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago, afirma que “es un gran motivo de celebración que toda la ciudad debe compartir y que tiene que suponer la implicación de todas las instituciones de Compostela para que tratemos por todos los medios de mantener vivo el periódico que lleva 142 años contándonos el día a día de nuestra ciudad, despertando inquietudes y luchando por nuestros intereses”.

Nosotros, desde aquí, prometemos seguir trabajando por sentar las bases de los 50.000 números siguientes.