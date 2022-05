Tras The Florida Project, el estadounidense Sean Baker sigue indagando en los márgenes de la sociedad americana, ahora con Red Rocket, una historia de perdedores y segundas oportunidades. Con la mirada puesta en el cine de los setenta, donde había una mayor libertad, Baker cuenta la historia de Mikey Saber (Simon Rex) una exestrella del porno que regresa a su ciudad natal, Texas city, a casa de su aún mujer, Lexi (Bree Elrod) porque no tienen ningún otro sitio adonde ir.

Junto a Mikey y Lexi, por la historia pasan personajes tan increíbles como reales. Desde Strawberry (Suzanne Son), la joven que está dispuesta a todo por estar con Mikey, hasta su vecino Lonnie, la traficante Leondria o Lil, la madre de Lexi. Personajes abandonados de una sociedad capitalista que consiente la existencia de una enorme economía sumergida que condena a mucha gente a estar fuera del sistema.

‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’. Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla en Avengers: Endgame, se espera que el excirujano genio y el mago más fuerte de todos, el Doctor Strange, juegue un papel activo como una figura central en los Vengadores. Sin embargo, usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso ha abierto la puerta a una locura misteriosa llamada ‘el Multiverso’. Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong (Benedict Wong), el Hechicero Supremo, y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda (Elizabeth Olsen). Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero que ya no puede hacerse solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza del universo se parece exactamente al Doctor Strange... El director Sam Raimi, quien ha expresado una visión del mundo única, cautivará al mundo entero con una escala abrumadora y una experiencia visual sin precedentes que trascenderá el tiempo y el espacio.

‘Onoda, 10.000 noches en la jungla’. El cineasta francés Arthur Harari dirige una película profundamente japonesa que recrea una historia real, la del teniente Hiroo Onoda, que siguió defendiendo a su país en una isla filipina 29 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial.

El film, que ha recibido reconocimientos como el Gran Premio del Jurado del Festival de Sevilla, o el César al Mejor Guion Original, comienza en 1974, con un joven japonés que viaja en una lancha hacia una isla remota, en Filipinas, donde sigue viviendo un viejo luchador que no se resigna a dar por concluida la misión que le llevó hasta allí treinta años atrás. Armado con una bandera japonesa y un altavoz que emite la canción que simboliza el honor para el teniente Hiro Onoda, el joven se sienta a esperar que aparezca. En un salto temporal a 1944, la película cuenta cómo Onoda, siguiendo órdenes del riguroso Mayor Taniguchi, es enviado a la isla filipina de Lubang en el mar de Sulu, poco antes de que se produzca el desembarco estadounidense con la misión de inutilizar su aeródromo.

Pero su batallón es apenas un puñado de soldados, la mitad de los cuales no se fía de la delirante misión del teniente, y lo abandona. Onoda, muy al contrario del compromiso ético de los japoneses, a los que se educa para suicidarse antes de caer en manos del enemigo, tiene como máxima no morir. Y sólo Taniguchi, el superior que le captó para la “misión” puede relevarle de tal empeño. La película es excesivamente larga, aunque muy bella, no solo por los increíbles paisajes de la isla filipina, sino por las reposadas escenas entre los únicos dos hombres de ese pequeño batallón que sobreviven más tiempo (hasta que Onoda queda solo en un episodio con la única mujer del metraje), y por los sencillos pero muy impactantes mensajes antibelicistas que destila el guión.

‘Miguel Ángel (El pecado)’. Revelar la humanidad más profunda del genio Miguel Ángel y su convulso tiempo, pero sin idealizaciones. Es el propósito del cineasta Andrei Konchalovsky en su última película, Il Peccato. Konchalovsky sin embargo no se limita a narrar su sorprendente vida, sino que se adentra en su aspecto más íntimo para mostrarle como un hombre en búsqueda continua de inspiración imbuido en las fantasías religiosas y supersticiones propias de su tiempo. Miguel Ángel Buonarroti aparece encastrado en las luchas de poder entre los Medici y Della Rovere y su extensión a la Iglesia y al poder pontificio, para el que realizará obras que le valdrían el sobrenombre de El Divino, como los frescos de la Capilla Sixtina.

‘Jeremy Thomas, una vida de cine’. Junto al productor Jeremy Thomas, el director Mark Cousins se embarca en un viaje por carretera desde Londres hasta el Festival de Cannes, una peregrinación anual que Thomas ha realizado durante los últimos 40 años. Durante el trayecto la pareja recuerda algunas de las películas más aclamadas y controvertidas que Thomas hizo posibles, desde Crash de David Cronenberg hasta Feliz Navidad, Mr. Lawrence de Nagisa ŌOshima, pasando por Soñadores’ de Bernardo Bertolucci.