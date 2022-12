Segundo ensayo de Carlos Higes en Eurovisión Junior

Música. Carlos Higes protagonizó este viernes un vibrante segundo ensayo en el que potenció su actitud sobre el escenario, más enérgica y atrevida, y durante la que ejecutó vocalmente a la perfección la canción de Señorita, la apuesta española para Eurovisión Junior 2022.

“La verdad es que me lo he pasado genial. Hemos hecho tres pases y el tercero ha sido una bestialidad, me lo he pasado genial. Estoy súper contento y, como nos dicen todos, lo importante es cómo nos sentimos en el escenario y lo que transmitimos”, contó Carlos. REDAC.