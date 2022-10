Semente do futuro

MALIA QUE A AMNESIA dos anos avanza imparable, creo lembrar que tiven algún trato profesional co economista Carlos Berzosa, talvez a solicitude dun referee (que é como, no argot da edición universitaria, chamamos, por metonimia, aos informes confidenciais dos orixinais). Sexa como for, evoquei o prestixioso exreitor da Complutense polas declaracións coas que cualificou a actuación dos antropomorfos do Colexio Maior Elías Ahúja, adscrito á Complu, quen, como simpática mostra de afecto ás súas compañeiras colexialas, lles dirixiron adxectivos tan elegantes como putas, conejas e ninfómanas, coa suxestiva promesa de follar todas en la capea. Todo isto berrando como feras do monte (pido desculpas ás feras do monte), con nocturnidade e aleivosía, agochados no anonimato e formando parte dun entrañable e tradicional costume coas novatas do Colexio. Para Berzosa, se estes energúmenos son o futuro, estamos aviados. Pódese dicir máis alto pero probablemente non máis claro. Sendo reitor, o propio Berzosa recibiu ameazas, escraches e mesmo cuspiñadas por crer que, como casa da ciencia e da cultura, a universidade debe purgarse de macarras e chulos de verbena.

DISQUE NUNCA SE DEBE DISCUTIR CUN PARVO porque corre un o risco de que se nos confunda con el. Non se trata aquí de parvos senón de brutarates descerebrados pero, coa mesma, nin por un segundo permitiría eu que se me asociara á súa subespecie nin que me confundiran con eles. Eu son un home, un ser humano varón, coas atribucións que aos humanos nos fan seres pensantes, sublimes depositarios de milleiros de anos de evolución.

ELES NON; ACASO FAGAN PARTE DAQUEL ELO PERDIDO do que falou Darwin, unha sorte de fallo evolutivo que converte certos seres con forma humana nun sucedáneo dos primates primixenios, para quen o sexo era un mero rito de dominio masculino, desprovisto de calquera prenda de nobreza, amor e respecto. Non sei, en calquera caso, se é máis alarmante o feito en si ou a reacción, indulxente e comprensiva, das féminas afectadas, que, coa complicidade propia dos corsarios, desculparon os seus agresores argumentando que a cousa non foi para alén dunha rapazada, disimulada, ao cabo, nunha tradición. Nos ha merengao!

TRADICIÓN TAMÉN ERA CORTARLLE A CABEZA A UN PARRULO nunha festa popular ata que a sensibilidade puxo fin a tan bárbaro divertimento e agora os parrulos da festa son de goma.

Como pai de dous mozos, aos que me esforcei en transmitir un kit ético de supervivencia na procelosa selva do mundo contemporáneo, pregúntome que fixemos mal para a crianza de espécimes como estes dignos colexiais, que, agardo con vehemencia, sexan a excepción e non a regra. Ben sei que calquera tempo pasado foi anterior pero, de verdade, eu non lembro da miña nenez e mocidade oír da anorexia e da bulimia; das manadas; do acoso escolar; da violencia de xénero; do bullying, do ciberacoso, de catro menores que violasen un compañeiro de aulas con síndrome de Asperger.

SEN DÚBIDA, ALGUNHA DESTAS COUSAS EXISTÍA pero, talvez, non como prácticas sociais sistematizadas, case estruturais e agrandadas no altofalante da televisión e, máis modernamente, nas redes sociais, paraíso de toda caste de anónimos maleantes, onde a máis virulenta e soez violencia verbal ten asento e raramente castigo. O estado do benestar trouxo a hiperabundancia, esta conduciu ao hiperconsumo, de onde chegamos a un culto patolóxico ao diñeiro, ao aspecto físico e, como corolario, claro, ao sexo como moeda de cambio.

FIXEMOS DE OCCIDENTE UNHA XUNGLA, minada na súa liña de flotación e, probablemente, roída na súa raíz. Os alaridos dos colexiais de Madrid, machos alfa dunha grea primitiva e usuarios dunha impunidade que a sociedade lles serviu en bandexa, son a punta. Pero o iceberg é fondo, escuro, imprevisible.