Sen Senra, voz gallega que apoya C. Tangana

Sin padrinos, aunque en su último disco aparezca arropado por C. Tangana y por una multinacional, Sen Senra se ha convertido en uno de los valores más pujantes de la nueva escena musical flirteando con el r&b en español, dejándose fluir sin una hoja de ruta que, de momento, lo llevaráen 2022 al Wizink Center de Madrid.

El cantante de Vigo tiene ya tres vídeos en su canal de Youtube que superan el millón de visualizaciones, destacando el clip del tema Como el fuego, con 1.300.000 reproducciones.

“En realidad no me gusta conocerme demasiado a nivel musical. No quiero saber lo que voy a hacer de aquí a un año, sino sorprenderme a mí mismo y no ponerme pautas”, declara a Efe el gallego tras la publicación de su esperado EP Corazón cromado (Universal Music), que de momento sí mantiene la senda musical del previo Sensaciones (2020).

Hasta que llegó él, parecía que el r&b estaba condenado a un lugar muy residual en las escuchas españolas, pero Senra (Forcarei, Pontevedra, 1995) ha crecido exponencialmente en oyentes desde aquel álbum publicado con los medios modestos de la industria independiente y tras dos años de trabajo silencioso en un pequeño cuarto de Madrid en busca de un sonido personal.

En 2021 decidió que entregaría a sus seguidores un EP, la versión corta de un LP, con siete canciones mimadas de manera individual. “Me gusta jugar con conceptos en los discos, pero aquí me quise tomar esta libertad. Yo lo veo como una colección de canciones, cada una con su vídeo”, explica el gallego sobre la elección del formato.

El punto de partida del disco fue el tema Perfecto, de lo primero que hizo cuando Sensaciones ya estaba “con el lacito puesto”, y lo escogió (como sucede “en casi todos los aspectos” de su carrera) por pura intuición, “feels” dice él. Añade que así surgen a menudo también sus temas, chapurreando encima de la melodía. “Muchas veces la magia está ahí, en el momento; a veces estás en casa dándole vueltas y vueltas a las cosas y no salen”, revela sobre su proceso creativo.

De manera tan natural surgió una de las canciones con mayor pegada, Tumbado en el jardín viendo atardecer.

“Estaba en una ‘am session en el local de ensayo con colegas que tocan las congas. Un poco con el flow de Santana en Woodstock, un momento mágico. Yo andaba con el teclado y así surgió el gancho de la melodía”, recuerda.

Su manera de trabajar basada en la exploración libre le une de algún modo con C. Tangana, quien colabora precisamente en el último sencillo extraído de la grabación, llamado “Qué facilidad”.

“Nos conocemos desde hace seis años o así, cuando él acababa de sacar la mixtape de 10/15 (2015) por colegas que tenemos en común en Vigo. Al estar este año los dos en Madrid, cuadró ir al estudio sin pretensión de nada y desde cero; nos metimos en cabina y surgió esto”, rememora.